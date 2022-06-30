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Mersinlik Ormanı Rehabilitasyon İnsiyafiti (MORİ) Çalışmalara Başladı!

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Şu ana kadar 40 örgütün desteğiyle çalışmalarına başladı.
Mersinlik Ormanı Rehabilitasyon İnsiyafiti (MORİ) Çalışmalara Başladı!
Kuruluş amacımız Mersinlik bölgesinde yaşanan orman yangını sonrasında, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığının bilincinde, bölgedeki ekosistemin tüm bitki ve hayvan türlerini hızlı bir şekilde yeniden kazanacağı bütünlükçü bir habitat restorasyon projesinin hayata geçirilmesi için bilimsel veriler ışığında uluslararası minimum standartlara göre çalışmalar yapmak ve yapılmasını sağlamaktır.

Geniş tabanlı işbirliği içerisinde büyümeye devam etme arzusundayız. İmza koyup çalışmalara dahil olmak isteyen örgütler, ve/veya katkı koymak isteyen tüm kurum ve kuruluşlar 1190'ı arayarak bizimle iletişime geçebilirler.
 
Mersinlik Ormanı Rehabilitasyon İnsiyafiti (MORİ)
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