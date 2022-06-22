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Mersinlik tahliye ediliyor.. Topcuköy ve Ardahan alarımda... (VİDEO HABER)

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Mersinlik tahliye ediliyor.. Topcuköy ve Ardahan alarımda...
Mersinlik tahliye ediliyor.. Topcuköy ve Ardahan alarımda... (VİDEO HABER)

Mersinlik tahliye ediliyor.. Topcuköy ve Ardahan alarımda... (VİDEO HABER)

Mersinlik'te başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın rüzgarın da etkisiyle Ardahan ve Topçuköy'ye doğru ilerliyor.

 Kanal Sim'in haberine göre yangının  Ardahan ve Topçuköy'ye çok yaklaştığı ve köy sakinlerinin olası bir tahliye için alarmda bekletildiği açıklandı. 

 

Ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ardahan-Mersinlik yolu sivil geçişlere kapatıldı. Bölgede şu ana dek yanan alanın 5 bin dönüm civarında olduğu belirtildi.

Ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ardahan-Mersinlik yolu sivil geçişlere kapatıldı. Bölgede şu ana dek yanan alanın 5 bin dönüm civarında olduğu belirtildi.

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Mersinlik bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ilerlemeye devam ediyor.

Tatlısu’nun dağlık kesimlerinde ilerleyen yangın aynı zamanda dağın güney kesimini de aştı. Yenidüzen’e konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, yangını görebildiklerini fakat Geçitkale’ye yaklaşmadığını kaydetti.

Öztaş bölge için kritik gece yorumunda bulundu. Yangına insan gücüyle müdahale etmenin imkansız olduğunu vurgulayan Öztaş, ancak havadan müdahale yapılabileceğini, akşam olduğu için de helikopter ve uçakların ara verdiğini kaydetti.

 

Büyük bir hızla devam ediyor

Yenidüzen’e konuşan Tatlısu Belediye başkanı Hayri Orcan, yanının büyük bir hızla ilerlemeye devam ettiğini ifade etti. Orcan, yangının hem batıya hem de güneye doğru yayıldığının ve durdurulamadığını kaydetti.

“Dağın kuzey tarafından korkunç bir yangın var” diye konuşan Orcan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin tekrar başlayacağını kaydetti.

 

İLGİLİ HABER: Yangın ilerlemeye devam ediyor

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