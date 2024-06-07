Mersinlik-Tatlısu yangının sebebi belli oldu!

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, dün Mersinlik-Tatlısu bölgesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın sonucu yaklaşık on hektarlık arazi içerisindeki çam, servi, yabani zeytin ve harnup ağaçları ve maki bitki örtüsü tamamen yanarak zarar gördü.
Yürütülen soruşturmada yangının elektrik tellerinin aşırı sıcaktan dolayı sarkıp birbirine sürtmesi nedeni ile oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde meydana geldiği tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.