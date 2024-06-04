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Mersinlik ve Kaplıca köyünün su sorunu giderildi

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İskele Belediyesi, Mersinlik ve Kaplıca köylerinin su sorununun yüzde 90’ının giderildiğini açıkladı.
Mersinlik ve Kaplıca köyünün su sorunu giderildi

İskele Belediyesi, Mersinlik ve Kaplıca köylerinin su sorununun yüzde 90’ının giderildiğini açıkladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, her iki köyün su sorununu ortadan kaldırmak için 2 km’lik yeni su tesisatı döşendiği ve 10’ar tonluk su pompa istasyonlarının devreye sokularak, her iki köye günlük su akışının başladığı kaydedildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çalışmaların tamamlandığı bölgede Su İşleri Birimi teknik ekibi ile bir araya gelerek, teknik ekip sorumlusu Veli Çağakanlı’dan bilgi aldı. Sadıkoğlu, su akışının başlamasından duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, ekibi çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Sadıkoğlu, su hattı iyileştirme ve yeni su hattı yapımının, su sorunu yaşayan diğer köylerde de devam ettiğini belirterek, İskele Belediyesi olarak İskele ve köylerine suyu sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Sadıkoğlu, yeni su hattının Mersinlik ve Kaplıca köy halklarına hayırlı olmasını dileyerek, her iki köye yaklaşık 10 ton su basacak vanayı açıp su akışını başlattı.

Mersinlik Köyü Muhtarı Mutlu Şeker de, Mersinlik Köyü halkı adına projenin hayata geçirilmesi için büyük çaba sarf eden Sadıkoğlu’na ve projenin tamamlanması için var gücüyle çalışan ekibe teşekkür etti.

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