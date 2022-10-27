Mersinlik yangınıyla ilgili araştırma komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Mersinlik bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili araştırma komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, “21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi” bugün toplanarak çalışmalarına devam etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite saat 14.00’te UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, davetlileri dinlemeye bir sonraki toplantıda da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Tatlısu Polis Karakolu, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’nden yetkililer ile Cemil Karzaoğlu katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan “21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi” toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali ve UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ile Hasan Küçük katıldı.