  • BIST 2.574,30
  • Altın 1025.982
  • Dolar 17.3423
  • Euro 18.3205
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAMerkez Bankası'ndan faiz artırımı

Mersinlik'te 5 bin 500 dönüm kül oldu

» »
Mersinlik bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Mersinlik'te 5 bin 500 dönüm kül oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unsurlarının karadan sürdürdüğü söndürme çalışmalarına, Türkiye Cumhuriyeti, İngiliz üsler bölgesi ve Rum kesiminden de hava taşıtlarıyla destek veriliyor. Yangında, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arasında bir alan yandı.

TAK muhabirine konuşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, 19.15 itibariyle rüzgarın biraz dindiğini ve bunun sevindirici olduğunu, yangına karadan da müdahele edildiğini kaydetti.

Cahitoğlu, Türkiye’den bir helikopter, İngiliz üsler bölgesinden iki helikopter, Rum kesiminden de iki  uçak bir de helikopter ile sürdürülen yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini vurguladı.

Bugün 19.30’dan sonra hava araçlarının söndürme çalışmalarına ara vereceğini ve yarın sabah 05.00 itibariyle yine aynı şekilde söndürme çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Cahitoğlu, şu ana kadar yaklaşık 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arasında bir arazinin yandığını söyledi.

-Dışişleri Bakanlığı önemli bir koordinasyon görevi üstlendi

Öte yandan çıkan yangının özellikle havadan müdahaleyle kontrol edilmesi ve söndürülmesi amacıyla KKTC Dışişleri Bakanlığı da önemli bir koordinasyon görevi üstlendi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilk etapta İngiliz Yüksek Komiserliği ile temas edilerek İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’nden iki helikopterin yangın söndürme faaliyetlerine katılmaları sağlandı. Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kantara’daki yangın söndürme çalışmalarına yardımcı olması maksadıyla yangın söndürme uçağı istendi.

Dışişleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’nden iki helikopter, Rum tarafından ise iki yangın söndürme uçağı ile bir helikopter çalışmalara dahil oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Ciğerlerimiz yandı, yüreğimiz de yanıyor22 Haziran 2022 Çarşamba 19:27
  • İşte Oktay'ın KKTC programı!22 Haziran 2022 Çarşamba 18:44
  • Kaplıca Otel’den dayanışma örneği!22 Haziran 2022 Çarşamba 18:39
  • Mahsur kalan yolcuların tahliyesi başladı22 Haziran 2022 Çarşamba 18:36
  • Cumhurbaşkanı Tatar, yangını havadan inceledi22 Haziran 2022 Çarşamba 18:31
  • Hava nasıl olacak?22 Haziran 2022 Çarşamba 17:32
  • Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Korukoğlu: Rum tarafından gelen uçaklar KKTC’de yangın söndürme çalışmalarına katıldı22 Haziran 2022 Çarşamba 17:30
  • Çavuşoğlu: Yanan bölge sarp alan olduğu için müdahalede zorlanılıyor22 Haziran 2022 Çarşamba 17:24
  • Sennaroğlu: Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım!22 Haziran 2022 Çarşamba 17:17
  • Bu yangın Girne’ye kadar gider!22 Haziran 2022 Çarşamba 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti