Mersinlik'te yangın Altınova ve Ağıllar'a köylerine ilerliyor

Mersinlik’te dün başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, ormanlık alana sıçradı.

Kontrol altına alınamayan yangın yön değiştirdi, Altınova ve Ağıllar’a ilerlemeye başladı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çalışmalar devam ederken dumandan etkilenip hastaneye kaldırılanların sayısı 4'e yükseldi. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye personeli de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İKİ TUTUKLAMA

Polis, Mersinlik’teki yangına bir iş aracındaki kısa devrenin neden olduğunu açıkladı, olayla ilgili H.K ile A.Ş tutuklandı.

Her iki şahıs “ihmalkarlık sonucu yangına sebebiyet verme” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Bölgede şu ana dek yanan alanın 2 bin 600 dönüm olduğu açıklandı.