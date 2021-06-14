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Mert: Peker tekne ile güney Kıbrıs'a gitti, oradan Kanada’ya geçecek

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Türkiye‘nin Damga Gazetesi köşe yazarlarından Mehmet Mert, suç örgütü lideri Sedat Peker‘in Kıbrıs‘ın güneyinde olduğunu ve oradan da Kanada‘ya geçeceğini iddia etti
Mert: Peker tekne ile güney Kıbrıs'a gitti, oradan Kanada’ya geçecek

Hayatından endişe ediliyordu

Peker’in bu Pazar video yayımlamaması ve uzun süredir tweet atmaması üzerine, nerede olduğuyla ilgili gece boyunca bir çok iddia ortaya atıldı.

Peker’in basın danışmanı olduğu söylenen Emre Oluk ile görüşen Türkiyeli Gazeteci Alişer Delek de, Oluk’un Peker’le ilgili söylediklerini paylamıştı.

Oluk Peker’in Türkiye saati ile 12:00’da BAE‘li polislerce tek başına ve elektronik hiçbir araç olmadan davet edildiği yere gitmiş ve geri dönmemşti. 

 

Mert: Peker Güney Kıbrıs’ta

Köşe yazarı Mehmet Mert tarafından gece geç saatlerde ortaya atılan bir iddia ise kafaları karıştırdı.

Mert’in Abu Dabi’deki kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre Peker, tekne ile Kıbrıs’ın güneyine geldi ve oradan da Kanada’ya geçecek.

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