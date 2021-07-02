Mertdoğan Soyalan Hayatını Kaybetti

Ülke eczacılığının duayenlerinden sayılan, uzun yıllar Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü de yapan Merdoğan Soyalan hayatını kaybetti.

Ülke eczacılığının duayenlerinden sayılan, uzun yıllar Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü de yapan Merdoğan Soyalan hayatını kaybetti.

Ailesinden alınan bilgiye göre, 1957 yılında doğan Mertdoğan Soyalan, bir ay önce beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Güreç Milli Takımı’nda yıllarca antrenörlük görevi üstlenen ve YDÜ Eczacılık Fakültesi öğretim görevlisi de olan Mertdoğan Soyalan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın kardeşi olan Mertdoğan Soyalan'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Soyalan’ın vefatı meslektaşları ve eski ve yeni mesai arkadaşları arasında büyük üzüntü yarttı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Mertdoğan Soyalan’ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Tatar, “Çok uzun yıllar İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü olarak görev yapmış, Güreş Milli Takımı’nın yıllarca antrenörü olarak hizmet vermiş Mertdoğan Soyalan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.