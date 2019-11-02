Mertekçi ölümünün ikinci yıldönümünde anıldı

Mertekçi anısına Yuvacık Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Anma törenine Mertekçi’nin ailesinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, spor camiasından yetkililer ve sevenleri katıldı.

Törende, Mertekçi’nin hayatıyla ilgili konuşmalar yapıldı ve anılar paylaşıldı.

İlk olarak Mertekçi’nin ailesi ve Yalova Spor Kulübü adına söz alan Kadir Dağcan, Mertekçi’nin kişiliği, yurt sevgisi ve hayatı hakkında bilgiler verdi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da Tahsin Mertekçi’nin TKP geleneğinin önemli bir temsilcisi olduğunu belirterek, birlikte yıllarca çalışma imkanı bulduklarını ve Mertekçi’nin her yönüyle örnek bir kişilik, sosyal demokrat hareketin bir lideri olduğunu söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Mertekçi’ye olan özlemin giderek arttığına işaret ederek, Mertekçi’nin trafik canavarına dur demek için tek başına eylemler de üstlenen önemli bir mücadele insanı olduğunu anlattı.

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP adına Güzelyurt İlçe Örgütünden Vasfi Candan ve UBP milletvekili Yasemin Öztürk, Kulüpler Birliği’nden Özel Tahsin de Tahsin Mertekçi’nin örnek kişiliğine değinerek, O’nu unutmayacaklarını belirttiler.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de Tahsin Mertekçi’nin çok sevilen, kişilik sahibi bir insan olduğunu kaydederek, Mertekçi’nin Kıbrıs Türk toplumunun erken kaybettiği önemli bir kişi olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Tahsin Mertekçi ile birlikte çok gülüp ağladıklarını kaydederek, Mertekçi’nin ülke sorunları ile insan sözkonusu olduğunda kendini ikinci plana atabilen, mücadeleci ve etrafına pozitif enerji veren biri olduğunu ifade etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da Tahsin Mertekçi’nin gelecek nesillere örnek bir kişilik olduğunu belirterek, bu değerin siyaset hayatı, çalışma arzusu, kulüp sevgisi, mücadeleci kişiliğinin bu etkinlikle bir kez daha hatırlanarak, anlatılmasının önemine değindi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Tahsin Mertekçi’nin iyi bir sevgi adamı, hümanist, insancıl ve ülke sorunlarına çok duyarlı biri olduğunu anlatarak, O’nu erken kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Tahsin Mertekçi için dualar okundu ve mezarına çiçekler bırakıldı.