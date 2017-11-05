Mertekçi son yolculuğuna uğurlanıyor

Dün sabah trafik kazasında hayatını kaybeden Eski milletvekilli ve Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi, bugün son yolcuğuna uğurlanıyor.
Mertekçi için Cumhuriyet Meclisi’nde de tören düzenleniyor.
Törenin ardından Mertekçi’nin naaşı Başkanlığını yürüttüğü Yalova Spor Kulübü’ne götürülecek.
Tahsin Mertekçi’nin cenazesi daha sonra, Güzelyurt’ta kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık’ta toprağa verilecek…
Tahsin Mertekçi, 1998’de Toplumcu Kurtuluş Partisi; 2003’te de Barış ve Demokrasi Hareketi’nden Milletvekili seçilmişti.
Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi trafik kazalarına olan duyarlılığı ile biliniyordu…
Mertekçi artan kazalara dikkat çekmek için Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a yürüyüş de yapmıştı…
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.