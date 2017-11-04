Mertekçi yarın toprağa verilecek, 10.30’da Meclis’te tören düzenleniyor

TDP’den elde edilen bilgiye göre, Mertekçi için yarın ilk tören saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak. Mertekçi için ayrıca yöneticisi olduğu Bostancı’daki Yalova Spor Kulübü’nde de bir tören düzenlenecek.
Tahsin Mertekçi, Güzelyurt Fatih Camii’deki ikindi namazının ardından Yuvacık’ta toprağa verilecek.
Mertekçi bu sabah saat 03.00 sıralarında, eski Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda, Akçay köyü içerisinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.