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Mertekçi yarın toprağa verilecek, 10.30’da Meclis’te tören düzenleniyor

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Mertekçi yarın toprağa verilecek, 10.30’da Meclis’te tören düzenleniyor
Trafik kazasında hayatını kaybeden TDP eski milletvekili ve Yalova Spor Kulübü Başkanı Tahsin Mertekçi yarın, Güzelyurt’taki Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verilecek

TDP’den elde edilen bilgiye göre, Mertekçi için yarın ilk tören saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak. Mertekçi için ayrıca yöneticisi olduğu Bostancı’daki Yalova Spor Kulübü’nde de bir tören düzenlenecek.

Tahsin Mertekçi, Güzelyurt Fatih Camii’deki ikindi namazının ardından Yuvacık’ta toprağa verilecek.

Mertekçi bu sabah saat 03.00 sıralarında, eski Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda, Akçay köyü içerisinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

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