Merve Boluğur: Kendimi lolita olarak görüyorum

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri çeken oyuncu Merve Boluğur, "Sosyal medyada o an ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum" dedi. Paylaşımlarında kendini filtrelemediğini ifade eden Boluğur, ayrıca tekrardan evliliği ve çocuk istediğini ifade etti.

Son dönemde paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, Youtube'da yayınlanan bir programa katıldı. Cihan Şensözlü’nün sorularını cevaplayan Boluğur, özel hayatı ve dizi sektörü hakkında açıklamalarda bulundu.

"Doğuştan sosyal mesafeliyim"

Geçen günlerde sokakta maskesiz olduğu görülen Merve Boluğur, maske kuralına uymadığı için yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum.” dedi.

"Ayrıldıktan sonra meditasyona başladım"

Burak Dayı'dan ayrılıktan sonra meditasyon yapmaya başladığını ifade eden Boluğur, daha derinlerdeki Merve’yi keşfetmek için çalıştığını söyledi.

"Kendimi lolita olarak görüyorum"

Ünlü oyuncu “Sosyal medyada o an ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum. Sosyal medya paylaşımlarımı filtresiz yapıyorum. Gelebilecek olan tepkileri bildiğim için ister istemez bir an düşünüyorum ama hiçbir zaman tepki gelsin diye hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü artık kendim gibiyim. Derdim gündem olmak değil. Hayatı gerçekten keyif alarak yaşamak, bu anı keyifle geçirmek şu an bütün derdim. Kendimde fark etmem gereken şeyleri fark ediyorum” diye konuştu.

"Bayıla bayıla oynarım"

Boluğur, "Gökçe Bahadır gibi pavyon kadını oynar mısın?” sorusuna, “Oynarım tabii. Neden oynamayayım? O da bir rol. O da bir meslek. Hem de bayıla bayıla oynarım. Bak şu anda bile heyecanlandım” sözleriyle cevap verdi.

"Çocuk istiyorum"

"Tekrardan evliliği düşünüyorum" diyen oyuncu, "Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum” ifadelerini kullandı.