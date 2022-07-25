  • BIST 2.544,47
  • Altın 989.995
  • Dolar 17.8346
  • Euro 18.2552
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Meryem Özkurt’un cezası tamamlanıyor

» »
Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un yarın tahliye olması bekleniyor.
Meryem Özkurt’un cezası tamamlanıyor

Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt'un yarın tahliye olması bekleniyor.

Özkurt, 7 Haziran’dan beridir Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.

Hatırlanacağı üzere; Yüksek Seçim Kurulu, Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt ise yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.

Özkurt, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Hakkındaki iki davadan suçlu bulunan Özkurt, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.

Kararın ardından Özkurt’un avukatı istinafa başvuracaklarını açıklamıştı. Ardından

Özkurt için özel af yasası çıkması için dilekçe hazırlanıp, Meclis’e gönderilmişti.

Avukat Feyzi Hansel tarafından yapılan dilekçenin ardından Meclis Dilekçe Komitesi toplantıya çağrılmıştı.

Yapılan toplantıda Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, BRT Müdürü Meryem Özkurt'un af dilekçesini mahkeme süreci tamamlanmadığı için gündeme almadı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada “Mahkeme Kararı 7 Haziran 2022 tarihinde verildiği göz önünde alındığı zaman sürecin tamamlanmadığı görülmektedir” denilerek istinaf sürecine işaret edilmişti.

Özkurt’un istinafı ise görüşülmüş, Yüksek Mahkeme kararı değiştirmemişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özkıraç'tan sert açıklama!25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:11
  • Töre: "Kıbrıslı diye bir millet yoktur"25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:04
  • Ev partisinde kadına zorla tecavüz!25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:45
  • UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:32
  • Hemşire ve Ebeler Sendikası, maaş kesintileri kararına karşı eylem ve greve gidiyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:30
  • Çavuşoğlu yarın Ankara’ya gidiyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:29
  • Öztürkler: ''Ülke Güvenliği ve huzuru için göreve geldiği ilk günden itibaren ifade ettiği gibi bu konuda adım atığını ve atmaya devam edecek''25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:27
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) işbirliğinde ‘‘ Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenleniyor.25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:53
  • Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, TEKNOFEST 2022’ye damga vurdu25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:51
  • Gazimağusa ve İskelede elektrik kesintisi!25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti