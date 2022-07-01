Meryem Özkurt'un kararı değişmedi: 2 ay hapis

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ‘un istinaf kararı açıklandı. Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Özkurt aleyhine verdiği kararı onadı.
Seçim ve halk oylaması yasasını ihlal suçunda Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 2 ay 20 gün hapse mahkum edilen Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un istinaf başvurusuna ilişkin karar bugün açıklandı.
İstinaf Mahkemesi olarak oturum yapan Yüksek Mahme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kararını onadı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 7 Haziran 2022 tarihli kararı gerek Meryem Özkurt gerekse Savcılık makamı tarafından istinaf edilmiş, Yüksek Mahkeme 22 Haziran’da tarafların istinaf başvurularının görüşerek duruşmayı karar için süresiz ertelemişti.
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