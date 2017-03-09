Meryem Uzerli Bonus Saçlı Halini Paylaştı, Görenler Bu Haline Bayıldı

Güzelliğiyle dikkat çeken Meryem Uzerli Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Bir zamanlar bonus yaptığı eski bir fotoğrafını paylaşan Uzerli'nin bu fotoğrafı çok beğenildi.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram'dan bonus saçlı halini paylaştı. Kendisine her şey yakıştığını gösterdiği bu haliyle oldukça sevimli görünüyodu. Uzerli, hayranlarından tam not aldı. BONUS SAÇLI MERYEM'E BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI Meryem Uzerli'nin geçimişe ait paylaştığı fotoğrafta bonus saçlı halini gören hayranları, bu fotoğrafı çok sevimli buldu. Uzerli'nin fotoğrafı 15 bine yakın beğeni aldı. İşte Meryem Uzerli'nin o fotoğrafı: