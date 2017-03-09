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Meryem Uzerli Bonus Saçlı Halini Paylaştı, Görenler Bu Haline Bayıldı

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Meryem Uzerli Bonus Saçlı Halini Paylaştı, Görenler Bu Haline Bayıldı
Güzelliğiyle dikkat çeken Meryem Uzerli Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Bir zamanlar bonus yaptığı eski bir fotoğrafını paylaşan Uzerli'nin bu fotoğrafı çok beğenildi.

Güzel oyuncu  Meryem Uzerli,  Instagram'dan bonus saçlı halini paylaştı. Kendisine her şey yakıştığını gösterdiği bu haliyle oldukça sevimli görünüyodu. Uzerli, hayranlarından tam not aldı.

 

BONUS SAÇLI MERYEM'E BİNLERCE BEĞENİ YAĞDI

 

Meryem Uzerli'nin geçimişe ait paylaştığı fotoğrafta bonus saçlı halini gören hayranları, bu fotoğrafı çok sevimli buldu. Uzerli'nin fotoğrafı 15 bine yakın beğeni aldı.

 

İşte  Meryem Uzerli'nin o fotoğrafı:

meryem.jpg

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