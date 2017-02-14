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SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

“Mesai saatleri 30 milyon TL’lik ödeneğin bir kısmına erişmek için değiştirildi”

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“Mesai saatleri 30 milyon TL’lik ödeneğin bir kısmına erişmek için değiştirildi”
DEV-İŞ kamu çalışma saatlerinin değiştirilmesindeki esas gayenin, TC ile KKTC arasında imzalanan protokoldeki Kamu Reformuna ayrılmış 30 milyon TL’lik ödeneğin bir kısmına ulaşmak olduğunu ileri sürdü.

Dev-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, UBP-DP hükümetinin, kamu kaynaklarını hoyratça kullanması sonucu maaş krizi ile karşı karşıya kalındığı; reformlar kapsamında, kıdem tazminatlarının kaldırılması, eğitim ve sağlığın özele teslim edilmesi, telefon ve elektrik kurumlarının özelleştirilmesinin de bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, hükümetin 2 ay önce sendikalarla,  yeni mesai saatlerinin sendikalarla istişare içerisinde belirleneceğini içeren protokol imzaladığı ancak kamudaki mesai saatlerinin hiçbir sendika ile istişare edilmeden değiştirildiği ileri sürüldü.

Mesai saatlerinin değiştirilmesinde kamuda verimlilik gerekçesinin geçerli olmadığı da savunulan açıklamada, kamudaki üçlü kararnameler gibi olgular devam ettiği müddetçe kamunun daha üretken bir hal almasının mümkün olmadığı kaydedildi.

“ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

UBP-DP Hükümetine karşı ortak mücadele verileceği kaydedilen açıklamada “İleriki günlerde sınıf sendikacılığına inanmış dost sendikalarımızla tüm bu anlattıklarımız ışığında elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi.

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