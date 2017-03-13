 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.177
  • Altın 145,411
  • Dolar 3,7452
  • Euro 3,9983
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Mesai saatlerini düzenleyen Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliği ile onaylandı

» »
Mesai saatlerini düzenleyen Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliği ile onaylandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, kamu mesai saatlerinin değiştirilmesine ilişkin Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarı, Kamu görevlilerinin haftalık çalışma süresini, 4 aylık yaz mesaisinde 35, 8 aylık kış mesaisinde 40 saat olarak düzenliyor.

GÜLLE

Genel Kurul’da Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Ahmet Gülle, kamuda çalışma saatleri konusunda bir düzenleme yapıldığını anımsatarak, hükümetin bu süreçte izlediği tutumu eleştirdi.

Kamudaki verimsizlik, kamuda olan sorunların yıllardır gündemde olduğuna işaret eden Gülle, sorunları gidermek amacıyla sadece mesai saatlerinde düzenleme yapmanın yeterli olmadığını kaydetti.

Kamuda verimliliği arttırma amacıyla yeni Kamu Görevlileri Yasası’nın çıkarılmasının şart olduğunu vurgulayan Gülle, 10 aydır görevde olan hükümeti, yasanın çıkarılmaması nedeniyle eleştirdi.

Gülle, bütünsel düzenlemenin yapılmaması nedeniyle, birçok sorunun giderilemediğini, insanların rencide olabildiğini kaydetti.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, mesai saatlerini düzenleyen değişiklikleri onayladıklarını, kendilerinin de bu değişikliklere olumlu oy verdiklerini kaydetti.

Soyer, mesai saatlerinin 7 yıl sonra değiştirilebildiğini anımsatarak, bu uygulamanın siyasetin kulağına yeniden küpe olması gereken bir hadise olduğunu söyledi.

Tek mesai uygulamasının piyasada oluşan küçük restoranların kapanmasına neden olduğunu, ikinci işi teşvik ettiğini, İlo sözleşmelerine de aykırı olduğunu anımsatan Soyer, mesai saatlerindeki değişikliğin sendikalarla birlikte hem fikir olarak yapılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, Anayasa’yı dikkate alarak protokollerde yer alanların Meclis’te onaylanarak geçirildiğine değinerek, TC-KKTC arasında yapılan protokole koyulan maddeleri hayata geçirmek için büyük bir çaba harcadıklarını anlattı.

Protokolde yer alanları Haziran ayına kadar geçirme hedefinde olduklarına işaret eden Denktaş, bunların büyük bir çoğunluğunun bu tarihe kadar yapılacağını kaydetti.

Denktaş, protokolde yer alan maddelerin ülke içinde huzuru bozmadan nasıl yapılabilir konusunda görüşler alınarak adımlar atıldığını ifade etti.

Kış mesai saatlerinin 40 saate çıkarılmasına değinen Denktaş, bu konuda çeşitli çalışmaları bulunduğunu kaydetti.

Denktaş, örnek vererek,  vatandaşla çok ilişkisi olan dairelerin hepsi aynı gün, tam gün çalışması şart mı bunlar üzerinde çalışmalar yapıldığını anlattı.

Çalışma saatlerini uzatmakla verimlilik arasında bir bağ kuramadığına dikkat çeken Serdar Denktaş, tüm bunların performansla alakalı olduğuna inanç belirtti.

Denktaş, Kamu reformu konusundaki çalışmaların bir dönem bitme noktasına geldiğini, ancak şimdi uzatmalarda olduğunu belirterek, en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.  

Konuşmalar sonrasında tasarı onaylanarak, oy birliğiyle kabul edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • TKP-YG ile SDP birleşiyor13 Mart 2017 Pazartesi 11:12
  • Bağlıköy şehitleri, bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak13 Mart 2017 Pazartesi 09:19
  • Başbakanın teyzesinin oğlunu kurtarma operasyonu mu?13 Mart 2017 Pazartesi 09:01
  • Ölümlü trafik kazası, aile dramına neden oldu…13 Mart 2017 Pazartesi 08:34
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!13 Mart 2017 Pazartesi 08:23
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak12 Mart 2017 Pazar 12:32
  • TDP: "İskele-Karpaz bölgesi doğru planlama ile kalkınabilir12 Mart 2017 Pazar 12:09
  • İnşaat Sektörü sağlam zeminde oturmuyor12 Mart 2017 Pazar 12:06
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu: 2 kişi tutuklandı12 Mart 2017 Pazar 11:20
  • Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu:Aktif bir çalışma içine girilmesi durumunda en az yirmi ülke KKTC’yi tanır12 Mart 2017 Pazar 11:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti