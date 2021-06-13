Mesai saatlerinin 10 saate çıkarılması protesto edildi!

Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce kişi hükümetin yeni çalışma yasa tasarısına karşı sokaklara döküldü.

Sol partilerin sendikaları ve işçi konfederasyonlarının çağrısı üzerine düzenlenen üç ayrı genel greve, aralarında işçiler, devlet memurları, gazeteciler ve ulaşım sektörü çalışanlarının da olduğu 12 binden fazla kişi katıldı.

Eylemlere, sol parti Syriza’nın lideri ve Yunanistan’ın eski Başbakanı Alexis Çipras da katıldı.

‘Genel grev sadece başlangıç’

İşçiler, hükümetin meclisten geçirmeye çalıştığı mesai saatlerinin 10 saate çıkarılmasına ve fazla mesainin ek maaş yerine izinle ödenmesi gibi hükümleri barındıran yeni çalışma yasa tasarısına karşı çıktı.

Grevde, sendikalar tarafından “Perşembe günkü genel grev sadece başlangıç” ifadesi kullanıldı.

Metro hatları çalışmadı

Kentte birçok mağaza kapalı kalırken, metro hatları da çalışmadı.

Selanik‘te de 10 bin kişilik yürüyüş düzenlendi. Yannena şehrindeki protesto sırasında, göstericiler ile Syriza milletvekilleri arasında arbede yaşandı.