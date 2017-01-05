Mesaiyi 6 saate indiren İsveç pişman oldu

İsveç'in Gothenburg şehrinde günlük mesaiyi 6 saate indirme konusunda bir bakımevinde yapılan deney, çalışanlar üzerinde olumlu sonuçlar verdi ama...

İsveç’in Gothenburg şehrindeki yaşlılar için bir bakımevinde çalışan hemşirelerin günlük çalışma süresi 2 yıl boyunca 6 saatle sınırlandırıldı.

Bu süre içinde hemşirelerin maaşlarında kesintiye gidilmedi. Deneyin sonucunda hemşirelerin daha sağlıklı hissettiği, daha az hastalık izni aldığı ve hastaların bakımını daha iyi yaptığı ortaya çıktı.

Ancak bu olumlu sonuçlara rağmen yerel yönetimi günlük 6 saatlik mesai uygulamasını kalıcı hale getirmeyeceğini ve bu uygulamanın diğer iş kollarında da başlatılmayacağını duyurdu.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre çalışma süresinin artmasıyla maliyetin aşırı yükseldiği açıklandı. 68 hemşirenin çalışma saatlerinin azalması nedeniyle 17 ek çalışana iş verildiği ve bunun maliyetinin de 12 milyon kron (1.3 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Bloomberg’e konuşan yerel siyasetçi Daniel Bernmar “Kesinlikle bu yüksek maliyetle ilgili. Haftalık çalışma saatlerini kısaltmak çok pahalıya mal oluyor” dedi. Ancak Bernmar uzun dönemde çalışma saatlerinin kısaltılmasından yana olduğunu da belirtti.

İsveç bir süredir çalışma saatlerinin düşürülmesi konusunda benzer çalışmalar yapıyordu. Son 50 yılda ülkede çalışma saatleri düşse de, şu anda haftalık 6 saatlik mesai uygulamasına ülke genelinde geçilmesi beklenmiyor. Çalışma saatlerinin azaltılması konusu Fransa’da da gündemde. Muhafazakar cumhurbaşkanı adayı François Fillon seçilmesi halinde, haftalık 35 saatlik mesaiyi ‘ülkeye çok fazla zarar verdiği’ gerekçesiyle sonlandıracağını açıklamıştı.