Mesajınız var... 10 Mayıs 2023 Çarşamba

Sayın Murat Şenkul, kaçak inşaatlar konusundaki çıkışınız vatandaştan olumlu tepki aldı. Girne’de artık yeni bir dönemin başladığını adeta mühürledi. Dik duruşunuzu devam ettirmeniz yönünde mesajlarınız gelmeye devam ediyor.

Sayın Tacan Reynar, adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Adaylar arasında en popüler olan siz olduğunuz konuşuluyor bu da 25 Haziran da yapılacak ara seçimde kazanma şansınızı oldukça artırıyor.

Sayın Hasan Taçoy, asgari ücret komisyonunun ne zaman toplanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Tam da ara seçim öncesi iyi bir artış olumlu karşılanacaktır değil mi?

Sayın Ünal Üstel son yıllardaki en uzun süre hükümette kalma rekoru kırmışsınız. Tam 1 yılı acısı ile tatlısı ile doldurdunuz yalnız 14 Mayıs sonrası ile ilgili partiniz içinde çeşitli konuşmalar oluyor biraz dikkat etmekte fayda var değil mi?

Sayın Dr. Faiz Sucuoğlu, isminiz son dönemde UBP içerisinde yeniden Genel Başkanlık için konuşulmaya başlanmış. Şartlar oluşur taban da isterse neden olmasın değil mi?

Sayın Ali Başman, seçim için iyi bir ekip kurduğunuz söyleniyor. Yine de UBP içerisindeki muhalefete dikkat etmek gerekiyor değil mi?

Sayın Çağlayan Cesurer, şimdi sırada sizin sendikaya operasyon var anlaşılan, EL-SEN ne badireler atlattı bunu da atlatır değil mi?

Sayın Selma Eylem, KTOEÖS seçimine öğretmenden en çok oyu alarak aslında önemli bir mesaj verdiniz. Zira zehir zemberek konuşmanız ve sert muhalefetiniz halen akıllarda. Yeniden başkanlığınız hayırlı olsun.

Sayın Kudret Özersay, siyaset işte böyle bir şey sizin boşalttığınız koltuğa oldukça fazla talip var. İstifa edip partinizin üçte ikisini mecliste bırakınca böyle şeylerin yaşanması artık kaçınılmaz oluyor değil mi?

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7 Dil Bilen, Votka ve Samsun216 Müptelası Türk Filozof

10 yıldır aralıksız okuduğum, okumaktan öte aşık olduğum bir dahiden bahsedeceğim.

Ulus Baker...

Düşüncelerime yön veren yüce bir Türk filozof... Bir dahi, yazar, eleştirmen, sosyolog, çevirmen, ODTÜ öğretim üyesi… pic.twitter.com/vsgsV4NwDA — PαʅαႦιყιƙRαƙi (@Pala_Biyik_Rak) May 9, 2023

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