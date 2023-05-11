Mesajınız var...11 Mayıs 2023 Perşembe

Sayın Mustafa Akıncı, çok uzun süreden sonra bir seçim kampanyasında Tacan Reynar’a aktif destek verme kararı aldığınız ve dünkü tanıtıma da katıldığınız görülüyor.

Sayın Tacan Reynar, adaylığınız hayırlı uğurlu olsun, seçime az bir zaman kaldı özellikle köylere çok hızlı ziyaretler yapmanız gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor.. Zira gözden uzak olan gönülden de ırak olurmuş değil mi?

Sayın Sami Özuslu, medyanın duayeni olarak akademik kimliğinizle sizin de adınız artık CTP’den adaylar arasında en yüksek sesle söylenmeye başlandı. Meclis’te basının da temsilcisi neden olmasın değil mi?

Sayın Mehmet Ekin Vaiz, belki de siyasi tarihte bir ilk olacak, partiniz sizi aday gösterirse kendi reklamlarını yapan bir aday üstelik de kazanmaya oynayacak biri ilk kez olacak muhtemelen.

Sayın İpek Borman, adınız CTP’den adaylar arasında gösteriliyor, malum bir önceki seçimde CTP adayını değil de başka adayı desteklediğiniz iddiası ile önünüz de kesilmek isteniyor. Bakalım CTP bir kadın adayda karar kılacak mı?

Sayın Münür Rahvancıoğlu, bir çok çevrede artık Türkiye’deki TİP gibi bir çıkış yapmanız ve emekten yana politikaları konuşacak aday olarak ortaya çıkmanız bekleniyor. Aday olmanız halinde bu kez o hedef koyduğunuz %5 barajını rahat geçeceksiniz.

Sayın Ünal Üstel, Basın toplantısında bir yılda neler yaptığınızı anlattınız. En çok ilgi çeken ise açıkladığını 6 yeni müjde oldu. Seçim öncesi Asgari Ücret artışı ve bazı afları da çıkarabilirseniz adayınız da yolun yarısını geçmiş olacak.

Sayın Metin Feyzioğlu, 14 Mayıs’ta millet ittifakı adayı seçimi kazanırsa ilk görevden alınacaklar arasında sizin isminizi de açıkladı. Bu Pazar heyecanlı geçecek değil mi?

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Sadece seçim değil,

memleketin onur mücadelesinin oylanacağı sabaha üç gün kaldı.

Bu mühürlü zaman için insiyatif alan, elini taşın altına koyan güzel çocuklarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Ve bizzat buradan kurmak istediğim cümlelerim var ki; saklayamam, esirgeyemem ve… pic.twitter.com/gvt3pJmWSa — Mehmet Aslantuğ (@_aslantug) May 10, 2023

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