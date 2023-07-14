Mesajınız var... 14 Temmuz 2023 Cuma

Sayın Hasan Taçoy, halen Başbakandan beklediğiniz o randevu verilmemiş. Sizin UBP de ısrarlı kurultay talebiniz sonrasında neler yaşanacak vatandaş merakla bekliyor.

Sayın Ünal Üstel, DAÜ ilk kez Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. İpleri ele almaz iseniz partinize ardı ardına iki seçim kaybettiren mesele bu kez sizin ayağınıza dolanacak değil mi?

Sayın Asım Akansoy, KKTC’nin Trabzon’da bulunan U 12 futbol karmasını tek kutlayan siyasetçi olarak önemli bir yol gösterdiniz. Umalım ki koltukta oturan diğer siyasetçiler de bu çocukların önünü açmak için ellerinden geleni yapsınlar.

Sayın Aykut Hocanın DAÜ’de Temmuz ayı maaşlarını tam ödeyebilmek için büyük bir gayret içerisinde olduğunuz ve bunu da başarmaya yakın olduğunuz konuşuluyor. Ancak bu hamlenizden sonra Ağustos ve Eylül’den sonra büyük bir ekonomik krizin hatta maaş ödeyememe durumun oluşabileceği de belirtiliyor.

Sayın Erdal Altun, DAÜ’de öyle yaptınız böyle yaptınız Şubat ayından bu yana yapılması gereken referandumu bir kez daha ertelettirdiniz. DAÜ’de yönetimle sıkı fıkı ilişkileriniz önemli bir al verin olduğu yönünde yorumlanıyor.

Sayın İsmail Arter emeklilik günlerinizde ailenize bol bol vakit ayırdığınız konuşuluyor. Aile ile geçirilen günleri özlemiştiniz değil mi?

Sayın Erdal Özcenk, DAÜ’deki başarısız yönetiminiz hem size hem de partiniz UBP’ye Gazimağusa’da 2 seçim kaybettirdi. UBP içerisinde yeni arayışlar başladı bilin istedik.

Sayın Murat Şenkul, sosyal medyayı en aktif kullanan Belediye başkanı olarak Girnelileri sürekli olarak bilgilendirmeniz takdir toplamaya devam ediyor.

Sayın Erhan Arıklı, konu Ercan Havalimanı olunca herkes ne kadar hassaslaşıyor değil mi? Arka arkaya gelen unutuldu açıklamaları sonrası BRT ekranlarında yaptığınız açıklamalar dikkatlerden kaçmadı.

Sayın Nazım Çavuşoğlu, Ankara ziyaretinde birlikte gittiğiniz Rektörler ziyadesiyle mutlu dönmüşler. Bu sıralar gündeminizin üst sırasını yüksek öğretim tutuyor değil mi?

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