  • BIST 6.368,35
  • Altın 1644.307
  • Dolar 26.0613
  • Euro 29.2217
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Mesajınız var... 14 Temmuz 2023 Cuma

» »
Mesajınız var... 14 Temmuz 2023 Cuma
Mesajınız var... 14 Temmuz 2023 Cuma

Sayın Hasan Taçoy, halen Başbakandan beklediğiniz o randevu verilmemiş. Sizin UBP de ısrarlı kurultay talebiniz sonrasında neler yaşanacak vatandaş merakla bekliyor.

Sayın Ünal Üstel, DAÜ ilk kez Bakanlar Kurulu’nun gündemine geldi. İpleri ele almaz iseniz partinize ardı ardına iki seçim kaybettiren mesele bu kez sizin ayağınıza dolanacak değil mi?

Sayın Asım Akansoy, KKTC’nin Trabzon’da bulunan U 12 futbol karmasını tek kutlayan siyasetçi olarak önemli bir yol gösterdiniz. Umalım ki koltukta oturan diğer siyasetçiler de bu çocukların önünü açmak için ellerinden geleni yapsınlar.

Sayın Aykut Hocanın DAÜ’de Temmuz ayı maaşlarını tam ödeyebilmek için büyük bir gayret içerisinde olduğunuz ve bunu da başarmaya yakın olduğunuz konuşuluyor. Ancak bu hamlenizden sonra Ağustos ve Eylül’den sonra büyük bir ekonomik krizin hatta maaş ödeyememe durumun oluşabileceği de belirtiliyor.

Sayın Erdal Altun, DAÜ’de öyle yaptınız böyle yaptınız Şubat ayından bu yana yapılması gereken referandumu bir kez daha ertelettirdiniz. DAÜ’de yönetimle sıkı fıkı ilişkileriniz önemli bir al verin olduğu yönünde yorumlanıyor.

Sayın İsmail Arter emeklilik günlerinizde ailenize bol bol vakit ayırdığınız konuşuluyor. Aile ile geçirilen günleri özlemiştiniz değil mi?

Sayın Erdal Özcenk, DAÜ’deki başarısız yönetiminiz hem size hem de partiniz UBP’ye Gazimağusa’da 2 seçim kaybettirdi. UBP içerisinde yeni arayışlar başladı bilin istedik.

Sayın Murat Şenkul, sosyal medyayı en aktif kullanan Belediye başkanı olarak Girnelileri sürekli olarak bilgilendirmeniz takdir toplamaya devam ediyor.

Sayın Erhan Arıklı, konu Ercan Havalimanı olunca herkes ne kadar hassaslaşıyor değil mi? Arka arkaya gelen unutuldu açıklamaları sonrası BRT ekranlarında yaptığınız açıklamalar dikkatlerden kaçmadı.

Sayın Nazım Çavuşoğlu, Ankara ziyaretinde birlikte gittiğiniz Rektörler ziyadesiyle mutlu dönmüşler. Bu sıralar gündeminizin üst sırasını yüksek öğretim tutuyor değil mi?

Günün Fotoğrafı

sami.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocukluk çağı aşı kampanyası düzenleniyor13 Temmuz 2023 Perşembe 20:40
  • Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlandı13 Temmuz 2023 Perşembe 20:40
  • Unutanlar ülkesinde bugün! Hastanede çalışanları sigorta yatırımları da unutuldu!13 Temmuz 2023 Perşembe 17:45
  • DAÜ VYK'dan önce sarı sendika referandum tarihini açıkladı...13 Temmuz 2023 Perşembe 17:33
  • İki ayrı trafik kazasına sebep olan başıboş eşeğin sahibine yasal işlem…13 Temmuz 2023 Perşembe 15:53
  • İzinsiz müzik yayını yaptığı tespit edildi13 Temmuz 2023 Perşembe 15:27
  • Paşaköy'de ani ölüm13 Temmuz 2023 Perşembe 15:19
  • Pazar günü bazı yollar kapalı olacak...13 Temmuz 2023 Perşembe 13:38
  • Uyuşturucuyu 2 bin 500 Euro'ya satın almış...13 Temmuz 2023 Perşembe 13:35
  • Akaryakıt zammını gündemde13 Temmuz 2023 Perşembe 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti