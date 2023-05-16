Mesajınız var... 16 Mayıs 2023 Salı

Sayın Tufan Erhüman, tüm partiler ara seçim için adayını belirledi. Gözler artık size döndü. Zaman da daralıyor değil mi?

Sayın Ali Başman, Lefkoşa’da başladığınız çalışmalarda önce UBP örgütünün gönlünü almaya başladığınız konuşuluyor. Siz esas Mağusa’ya bakın deriz zira orada umduğunuz dağlara kar yağacak gibi duruyor.

Sayın Erdal Özcenk, 6 ay önce aldığınız seçim yenilgisinden ders çıkarmamış gibi aynı yolda devam ediyorsunuz. DAÜ’de adeta çalışanların diken üzerinde olduğu referandumu yapmamak için bin bir dereden su getiriyormuşsunuz. Şimdi de ara seçimde adayınız Mağusa oyları ile seçimi kaybedebilir demedi demeyin.

Sayın Ünal Üstel, Lefkoşa’da çıkarılabilecek en iyi iş insanını aday gösterdiniz ancak Mağusa yine size bu seçimi kaybettirirse hiç şaşmayın. Bu bölgede yapılanlara biraz daha dikkat etmek gerek değil mi?

Sayın Kudret Özersay, 25 Haziran’da yapılacak seçime katılmama ve boykot etme kararınızı nasıl uygulayacağınız ve nasıl bir kampanya yapacağını merak konusu olmaya başlamış.

Sayın Abdullah Korkmazhan, sol hareketin Milletvekili adayı olarak özellikle bir çok partiye mensup gençlerden önemli oranda destek aldığınız görülüyor.

Sayın Münür Rahvancıoğlu, Türkiye’de yoldaşlarınız TİP Meclis’e tam 4 vekil gönderiyor. Kuzey Kıbrıs’ta da böyle bir çıkış olabileceği ve özellikle bunun sizin adaylığınız çerçevesinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Sayın Ersin Tatar, Türkiye’de seçimin ilk turu biter bitmez hemen telefona sarılıp tepriğinizi yaptığınızı açıkladınız. Biraz erken olmadı mı? Ya ikinci turda işler değişirse?

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