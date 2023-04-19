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Mesajınız var... 19 Nisan 2023 Çarşamba...

» »
Mesajınız var... 19 Nisan 2023 Çarşamba...
Mesajınız var... 19 Nisan 2023 Çarşamba...

Mesajınız var... 19 Nisan 2023 Çarşamba...

 

Sayın Metin Feyzioğlu, belki de ilk defa Türkiye’de muhalefet KKTC’de görev yapan bir Elçiyi bu kadar açıktan eleştirdi hatta sizi görevden alabileceklerini de söyledi. Birileri üzülürken birileri de seviniyor değil mi?

 

Sayın Tufan Erhürman, Meclis Boykotu konusunda partinizin içerisinde sesler yükselmeye başladı. Bakalım bu konuda ne gibi tedbirler alacaksınız.

 

Sayın Nevzat Özkunt, TDP genel Başkan yardımcılığınız hayırlı olsun. Görünen o ki bu yıl yapılması planlanan kongrede Başkanlık yolu da açılmış değil mi?

 

Sayın Murat Şenkul, Girne’de yapacağınız trafik düzenlemelerinin bir işe yarayıp yaramayacağı tartışılıyor. Merkezi siyasetten uzak Girne için çalışmak en güzeli değil mi?

 

Sayın  Asım Akansoy, herkes T.C. Lefkoşa Büyükelçisinin KKTC’de yaptığı seçim çalışmalarına “eğilde gulle geçsin” modunda iken  sert bir açıklama yapmanız partiniz içerisinde takdire şayan bulundu.

 

Sayın Dursun Oğuz, kuzey Kıbrıs’ta et fiyaları resmen uçtu. Bazı kasaplarda kıymanın fiyatı 400 TL iken bonfile ise 500 TL’ye satılmaya başlandı. Haliyle güney Kıbrıs’ta marketlerde kasap reyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Bu konuda Bayram üstü var mı bazı düşünceleriniz acaba?

 

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Biz seni yedirmeyiz başkanım :)

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