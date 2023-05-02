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Mesajınız var... 2 Mayıs 2023 Salı

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Mesajınız var... 2 Mayıs 2023 Salı
Mesajınız var... 2 Mayıs 2023 Salı

Mesajınız var... 2 Mayıs 2023 Salı 

Sayın Abdullah Korkmazhan, iş birliği çalışmaları hızlanınca örgütünüz adaylığınızı yeniden değerlendirmeye alabileceği konuşulmaya başlandı. Zaten siz de hep iş ve güç birliğinden bahsetmez miydiniz?

 

Sayın Mehmet Ekin Vaiz, CTP içerisinde aday adaylığınız fırtınalara neden olmuş. Bakalım ön seçim meselesinde diğer adaylar ne yapacak değil mi?

 

Sayın Tacan Reynar, olası adaylığınız ile ilgili özellikle hukuk camiasından sizin bile beklemediğiniz destekler geldiği konuşuluyor. Artık adaylığınız bu hafta netleşir değil mi?

 

Sayın Murat Tüzünkan, YDÜ’nün başarıları artarak devam ediyor. Yalnız bu Kolejleri de kontrolünüze alınca orada da inanılmaz bir çıkış yakalamışsınız. Etrafta hakkınızda olumlu konuşmalar artıyor değil mi?

 

Sayın İrfan Günsel, YDÜ’nün bilişim, sağlık gibi alanlarda yakaladığı başarılardan sonra Üniversitenin bilimsel yayınlarının hızla artması dikkatlerden kaçmıyor. THE sıralamasında da YDÜ hızla yükselmeye devam ediyor.

 

Sayın Nidai Güngördü, Girne Belediye’sinden emekliye ayrılınca biraz kendinizi doğaya verdiğiniz konuşuluyor. Artık bu kadar işten sonra dinlenme zamanı değil mi?

 

Sayın Zeki Çeler, bu  1 Mayıs’ta da özellikle özel sektör çalışanları sizi konuştu. Hele de market çalışanları 1 Mayıs’ta eski güzel tatil günlerini hatırladılar. Kulağınız bolca çınladı değil mi?

 

Sayın Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin köylerine yaptırdığınız out door Basketbol sahaları ilgi çekmeye başladı değil mi? Zira Basketbol takımınız da Ligde hızını aldı gidiyor değil mi?

 

Sayın Murat Şenkul Girne’de düzenlen yarı marotana katılımcı rekoru kırılmış. Dokandığınız yerde güller açıyor değil mi? Gençliğin enerjisi ve de iş yapma azmi birleşince gözler yeniden Girne’ye dönmeye başlıyor değil mi?

 

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