Mesajınız Var... 21 Nisan 2023

Sayın Muhitin Özsağlam, CTP'den Haziran ayında yapılacak olan Milletvekili ara seçimi için aday olmak istediğiniz ve bu konuda MYK üyesi olarak diğer adaylara göre bir adım önde olduğunuz belirtiliyor. Yine de son dakikaya kadar işi sıkı tutmakta fayda var değil mi?

Sayın Mehmet Ekin Vaiz, Haziran ayında yapılacak olan Milletvekili ara seçimi için sizin de aday olmak istediğiniz belirtiliyor. Siyaset turşu suyu gibidir içmeyenin canı çeker içenin ise midesi bulanabilir değil mi?

Sayın Ali Başman, başarılı bir iş insanı olarak Haziran ayında yapılacak olan Milletvekili ara seçimi için UBP'den adaylık konusunda Başbakan Ünal Üstel'e evet dediğiniz konuşuluyor. Siz başarılı bir iş insanınız ancak UBP Lefkoşa özelinde en az üç seçimdir başarılı olamıyor burada işleri sıkı tutmak lazım değil mi?

Sayın Mustafa Akıncı, Uzun bir aradan sonra T.C. Lefkoşa Büyükelçisini eleştiren çok sert açıklamalarınız oldu. Yoksa Türkiye'deki değişim rüzgarları buraya da mı esmeye başladı?

Sayın Asım Akansoy, kadınlar ile ilgili sözleri çok tepki alan Ahmet Ünsal'ın CTP döneminde görevden alınacak olmasını açıklamanız özellikle CTP içerisindeki tartışmaları son bulduracak nitelikte bulundu. CTP Genel Sekreter olarak PM toplantısında da tarafları uzlaştırmak için çaba harcadığınız konuşuluyor.

Sayın Erhan Arıklı, Ercan Havalimanı ha bugün açılacak ha yarın açılacak diye diye yıllar geçti. 14 Mayıs seçimlerine kadar bakalım açmayı başarabilecek misiniz?

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Bugün Arife yarın bayram #isias sorumlularına bir o kadar öfkeliyim. Çünkü onlar, onlar gibi olanlar para için o güzel çocuklarımızı, daha binlerce güzel çocuğu tüm ebeveyinlerini arkadaşlarını akrabalarını bu sevinçten mahrum ettiler. Bunun için #isias adaleti için taviz yok. — ferdi soyer (@FssoyerFerdi) April 20, 2023

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