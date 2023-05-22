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Mesajınız var... 22 Mayıs 2023 Pazartesi

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Mesajınız var... 22 Mayıs 2023 Pazartesi
Mesajınız var... 22 Mayıs 2023 Pazartesi

Mesajınız var... 22 Mayıs 2023 Pazartesi

Sayın Sami Özuslu, adaylığınız özellikle CTP çevresinde büyük heyecan yarattı. Bu heyecan biraz da umutsuz olan topluma yayılırsa ipi göğüslemeye en yakın adaysınız değil mi?

 

Sayın Ünal Üstel, hafta sonu adeta seçim için  çıkarma yaptınız ama anlaşılan o ki UBP tabanında özellikle Mağusa bölgesinde büyük bir huzursuzluk var. Bir araştırın bakalım altından kim çıkacak?

 

Sayın Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’de sandığı kurmamak için her türlü yolu denemeniz sonrasında oluşan memnuniyetsizliğin 25 Haziran’da kurulacak sandığa yansıyacağı konuşuluyor. Bu ikinci kez sizin için de bir ölçü olacak değil mi?

 

Sayın Ali Başman, adaylığınız sonrasında özellikle UBP’li küskünleri ikna ziyaretleri başlatmanız olumlu karşılandı. Yalnız seçim sadece Lefkoşa’da değil diğer ilçelerde de yapılacak. Biraz farklı yerlerde seçmenle buluşmak gerek değil mi?

 

Sayın Abdullah Korkmazhan, Sol Hareket olarak seçimden çekilebileceğiniz ancak bunun için CTP ve TDP’nin anlaşmasını şart koymuşsunuz. Seçime 30 gün kala seçmenin aklını karıştıracak bir açıklama değil mi?

 

Sayın Tacan Reynar, özellikle büyük kentlerde Lefkoşa ve Mağusa’da hatırı sayılır bir desteğe ulaşabileceğiniz ancak köylerde partinizin örgütsel yapısının çok çok zayıf olduğunu biliyor muydunuz?  Biraz daha köylüye dokunmak gerek değil mi?

 

Sayın Fikri Ataoğlu, DP’nin çıkarabileceği en iyi adayı çıkararak bu yarışta biz de varız dediniz. Ancak partinizde henüz seçim havası oluşmadı anlaşılan değil mi?

 

Sayın Çağlayan Cesurer, KIB-TEK’de en çok konuşulan konu El-SEN’in kayıp yönetim kurulu defteri olmuş değil mi? Bu konuda bir açıklama yapmanız bekleniyor.

 

Sayın Meriç Erülkü, bağımsız adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Parti desteği olmadan kampanya yapmak da zor olacak değil mi?

 

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