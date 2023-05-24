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Mesajınız var.. 24 Mayıs 2023 Çarşamba

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Mesajınız var.. 24 Mayıs 2023 Çarşamba
Mesajınız var.. 24 Mayıs 2023 Çarşamba

Mesajınız var.. 24 Mayıs 2023 Çarşamba

Sayın Umut Ersoy adaylığınız özellikle Lefkoşa’da sanat camiasında büyük heyecan yarattı. Ortaya net politikalar koyarak bir seçim kampanyası olacağını açıkladınız. Bakalım vatandaş da bu netlikte bir karar verecek mi?

 

Sayın Tacan Reynar, partiniz solda birlik diye sizin adınızı ortaya önerdi ama gördük ki solda birleşme değil tamı tamına 4 aday ortaya çıktı. Yoksa sizi bu konuda yanılttılar mı?

 

Sayın Ünal Üstel, ara seçim üstü okullarda grevler, yatmayan öğrenci bursları, DAÜ’nün içine düşürüldüğü durum adayınızın ve de partinizin başını ağrıtacak. Seçim üstü bu kadar büyük bir camiayı karşınıza almamak gerek değil mi?

 

Sayın Nazım Çavuşoğlu, öğretmen grevleri, geriden gelen öğrenci bursları, DAÜ’nün içinde bulunduğu çıkmaz bayağı başınızı ağrıtacak gibi duruyor. Hemen ve hızlı bir şekilde taraflarla uzlaşarak tedbir almakta fayda olacak değil mi?

 

Sayın Faiz Sucuoğlu, son günlerde yeniden adınız partiniz içinde başkanlık için çokça konuşulmaya başlandı. Bir kez daha denemek için hem şartların oluşması hem de önce aileden olur almak gerek değil mi?

 

Sayın Selma Eylem, toplumun bir kesiminden şikayet sesleri çıksa da greve öğretmenin katılımı %99 seviyesinde olduğu konuşuluyor. Öğretmen anlaşılan sizi ve tarzınızı seviyor ve de greve dört elle sarılıyor değil mi?

 

Sayın Dr. Erdal Özcek, artık DAÜ’de işler o kadar çığırından çıkmak üzere ki çalışanlar tarafından hem polise hem de mahkemeye verileceğiniz konuşuluyor. Artık bir uzlaşı ile gerekli kararı almak gerek değil mi? DAÜ’ye yazık olmuyor mu?

 

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