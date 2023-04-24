Mesajınız var...24 Nisan 2023 Pazartesi

Sayın Erhan Arıklı, ara seçimde iddialı bire aday göstermek için kolları sıvamışsınız. YDP’nin ara seçime kendi amblemi ve adayı ile gireceği ve oldukça iddialı bir aday çıkaracağı konuşuluyor.

Sayın Mehmet Harmancı, ara seçim için geriye sayım başlıyor. Sizin işaret edeceğiniz bir adayın yarışı kazanabileceği konuşuluyor. Ne de olsa Lefkoşa’da UBP ve CTP adaylarına karşı %50 oy almak her babayiğidin harcı değil mi?

Sayın Ali Başman, artık ara seçimde resmen adaysınız. Bayram’da Başbakan Ünal Üstel partililerine sizin Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak seçimde aday olacağınızı ilan etti. Şimdi biraz sahada çalışma zamanı değil mi?

Sayın Ünal Üstel, Başbakan olarak Palm Beach konusunda alacağınız karar merak ile bekleniyor. Hukukçuları dinlemekte büyük fayda var değil mi? Zira burası kabile devleti değil hukuk devletidir.

Sayın Doğuş Derya, kadınların çözüm sürecinde aktif rol oynaması gerekiyor diye açıklama yaptınız. Hatta kadınlara çağrı yaparak konferanslarla sorunun çözümü için kongre düzenlenmesi gerekiyor dediniz. Bugüne kadar hep erkekler denedi ve olmadı. Bu kez dediğiniz gibi kadınların artık iradeyi ele alması gerek değil mi?

Sayın Ersin Tatar, Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerine az süre kaldı. Anketlerde değişik sonuçlar çıkmaya devam ediyor. Sizin ise Kıbrıs davasındaki yeni politikadan vaz geçilirse görevden ayrılırım açıklamanız sonrasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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