Mesajınız var... 25 Mayıs 2023

Sayın Erhan Arıklı, yerel seçimler için gösterdiğiniz adayınızın bilinirliği çok düşük. Vatandaş tanımıyor. Bir an önce siz ve teşkilatınız sahalara çıkmaz ise YDP tarihin en düşük oyunu alabilir değil mi?

Sayın Sami Özuslu, CTP çevrelerinden yüksek bir destekle seçime giriyorsun. Bütünleştirici mesajlarını topluma ulaştırabilirsen bir de küskünler ile sandık boykotçularını ikan edebilirsen kazanmaya yaklaşabilirsin değil mi?

Sayın Ali Başman, partiniz sizin için 25. Vekilimiz diyor. Kazanılacak bir seçim UBP’nin tek başına iktidarına yol açabilecekken kaybedilecek bir seçim ise erken seçimim yolunu açabilir değil mi?

Sayın Münür Rahvancıoğlu, herkes sizin aday çıkmanızı beklerken bu kez partiniz Umut ERSOY’u aday gösterdi. Tiyatro sanatçısı da olan ERSOY’un göstereceği performans partinizin önemli bir çıkış yakalamasın neden olabilir değil mi?

Sayın Selma Eylem, öğretmen adeta etrafınızda kenetlendi. Kim ne açıklama yaparsa yapsın grev ve eylemlere olan katılım %99’lar civarında devam ediyor. Hükümet bir adım atarsa sizi zaten iki adım atarsınız değil mi?

Sayın Aykut Hocanın, seçimle göreve gelen bir rektör olarak otokrat yanlarınız bir bir ortaya çıkmaya başladı. Üniversitenin hem Mali İşler hem de tanıtımdan sorumlu Rektör Yardımcılıklarını 3 yıldır kendinize bağlayıp atamamanız ve bu alandaki başarısızlık konuşulmaya başlandı. Çalışanların sözlerine biraz kulak vermek gerek değil mi?

Sayın Murat Şenkul, Girneliler ile sürekli bir şekilde açık bir iletişim kurmanız takdire şayan bulunuyor. Özel sektördeki iş tecrübeniz Girne’de işlerin de hızlanmasına neden oluyor değil mi?

GÜNÜN TWİTİ

Babala TV'de “İBB’den atıldım, hani namus sözü vermiştiniz?” diyerek Kılıçdaroğlu'nu suçlayan Ozan Şimdi’nin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı. pic.twitter.com/2QVYgtYAJS — 23 DERECE (@yirmiucderece) May 24, 2023

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