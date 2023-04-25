Mesajınız var... 25 Nisan 2023 Salı

Sayın Mehmet Ekin Vaiz, CTP’den aday olmak için kolları sıvamışsınız. Başka aday adayları da olmasına rağmen ibrenin size doğru döndüğü söyleniyor. Yine de işi sıkı tutmak gerek değil mi?

Sayın Ali Başman, artık ara seçimde resmen adaysınız. Bayram’da Başbakan Ünal Üstel partililerine sizin Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak seçimde aday olacağınızı ilan etti. Şimdi biraz sahada çalışma zamanı değil mi?

Sayın Serhat Akpınar, 25 Haziran’da yapılması planlanan ara seçime ilişkin hazırlıkların başladığını bildirerek, milletvekili adaylarının Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç olduğunu açıklayıp tüm partilerden bir adım öne geçtiniz.

Sayın Serhan Aktunç, Haziran’da yapılcak ara seçimlerde Lefkoşa’da DP’den Milletvekili adayı olmanız özellikle gençler arasında büyük heyecan yaratmış. Yine de işi sıkı tutmak gerek değil mi?

Sayın Zeki Çeler, bu kez de Lefkoşa ara seçiminde Meclis’e girmeyi denemeye karar verdiğiniz öne sürülüyor. Partiniz sizden iyi aday mı bulacak? LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da desteğini almanız durumunda neden olmasın değil mi?

Sayın Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa’da en çok da Bağımsızlık Yolu’nun ne yapacağı merak ediliyor. Bağımsızlık Yolu’nun adayı olmanız halinde çok ciddi bir oy patlaması yapmanızın muhtemel olduğu konuşuluyor.

Sayın İbrahim Benter, Osmanlı Mezarları ile ilgili kamuoyunu aydınlatacak açıklamalarınız merakla bekleniyor. Zira yapılan mezarların uyduruk olduğu öne sürülüyor.

Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, Lefkoşa’da yapılacak ara seçimde sizin de aday olabilceğiniz konuşulmaya başladı. Neden olmasın değil mi?

Sayın Kudret Özersay, boşalttığınız koltuğa ne kadar çok talip çıktı değil mi? Kral öldü yaşasın yeni kral değil mi?

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Kim ne derse desin... Bizi bir halk olarak bir arada tutan harç, acısıyla, gururuyla, endişesiyle çocuklarımız...



Bu ülkeye dair ne söyleyeceksek söyleyelim, söze çocuklarımız diyerek başlayacağız... — Tufan Erhürman (@tufanerhurman) April 24, 2023

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