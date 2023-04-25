  • BIST 5.022,79
  • Altın 1244.039
  • Dolar 19.4013
  • Euro 21.4448
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Mesajınız var... 25 Nisan 2023 Salı

» »
Mesajınız var... 25 Nisan 2023 Salı
Mesajınız var... 25 Nisan 2023 Salı

Mesajınız var... 25 Nisan 2023 Salı 

Sayın  Mehmet Ekin Vaiz, CTP’den aday olmak için kolları sıvamışsınız. Başka aday adayları da olmasına rağmen ibrenin size doğru döndüğü söyleniyor. Yine de işi sıkı tutmak gerek değil mi?

 

Sayın Ali Başman, artık ara seçimde resmen adaysınız. Bayram’da Başbakan Ünal Üstel partililerine sizin Haziran’da Lefkoşa’da yapılacak seçimde aday olacağınızı ilan etti. Şimdi biraz sahada çalışma zamanı değil mi?

 

Sayın Serhat Akpınar, 25 Haziran’da yapılması planlanan ara seçime ilişkin hazırlıkların başladığını bildirerek, milletvekili adaylarının Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç olduğunu açıklayıp tüm partilerden bir adım öne geçtiniz.

 

Sayın Serhan Aktunç, Haziran’da yapılcak ara seçimlerde Lefkoşa’da DP’den Milletvekili adayı olmanız özellikle gençler arasında büyük heyecan yaratmış. Yine de işi sıkı tutmak gerek değil mi?

 

Sayın Zeki Çeler, bu kez de Lefkoşa ara seçiminde Meclis’e girmeyi denemeye karar verdiğiniz öne sürülüyor. Partiniz sizden iyi aday mı bulacak? LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da desteğini almanız durumunda neden olmasın değil mi?

 

Sayın Münür Rahvancıoğlu, Lefkoşa’da en çok da Bağımsızlık Yolu’nun ne yapacağı merak ediliyor.  Bağımsızlık Yolu’nun adayı olmanız halinde çok ciddi bir oy patlaması yapmanızın muhtemel olduğu konuşuluyor.

 

Sayın İbrahim Benter, Osmanlı Mezarları ile ilgili kamuoyunu aydınlatacak açıklamalarınız merakla bekleniyor. Zira yapılan mezarların uyduruk olduğu öne sürülüyor.

 

Sayın Gülşah Sanver MANAVOĞLU, Lefkoşa’da yapılacak ara seçimde sizin de aday olabilceğiniz konuşulmaya başladı. Neden olmasın değil mi?

 

Sayın Kudret Özersay, boşalttığınız koltuğa ne kadar çok talip çıktı değil mi? Kral öldü yaşasın yeni kral değil mi?

 

Günün Twiti

 

 

 

Günün Fotoğrafı

raki-001.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay: HP erken genel seçime katılacaktır, ara seçime değil24 Nisan 2023 Pazartesi 18:00
  • Tandoğan Yalkut yazdı..." Rüzgar Ekonomisi"24 Nisan 2023 Pazartesi 16:01
  • Ayşegül Garabli yazdı... “Çarşıdan karpuz almıştım, eve gelince çilek çıktı ama evdekiler üzüm diye yediler”24 Nisan 2023 Pazartesi 16:00
  • Mesajınız var...24 Nisan 2023 Pazartesi24 Nisan 2023 Pazartesi 15:59
  • Cahit Falyalı son yolculuğuna uğurlandı24 Nisan 2023 Pazartesi 15:44
  • Konuklar İlkokulu öğrencileri, Meclis’i ziyaret etti24 Nisan 2023 Pazartesi 15:19
  • 2 Farklı Bölgede Hırsızlık24 Nisan 2023 Pazartesi 15:08
  • Tufan Erhürman: TL’deki değer kaybı ihtimali bu ülkede öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor24 Nisan 2023 Pazartesi 14:55
  • Emekçinin Piyangosu’nda Hediyeler Dağıtılmaya Devam Ediyor24 Nisan 2023 Pazartesi 14:42
  • 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası: Enfeksiyonlardan korunmanın en kolay ve en ucuz yolu aşılamadır!24 Nisan 2023 Pazartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti