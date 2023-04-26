  • BIST 4.891,01
  • Altın 1246.416
  • Dolar 19.4225
  • Euro 21.319
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Mesajınız var... 26 Nisan 2023 Çarşamba

» »
Mesajınız var... 26 Nisan 2023 Çarşamba
Mesajınız var... 26 Nisan 2023 Çarşamba

Mesajınız var... 26 Nisan 2023 Çarşamba

Sayın Dr. Erdal  Özcenk, DAÜ’de yaşanılanlar ile ilgili pasif duruşunuz dikkatlerden kanıyor. Yakında sert tedbirler ve kararlar için kapınız çalınacak. Bu soruna net bir çare için kolları sıvamanız istenecek. Bakalım karar verme noktasında ne yapacaksınız?

 

Sayın Prof. Aykut Hocanın, DAÜ’de borç arşı açmış büyük bir ekonomik kriz geldi geliyor. Sendikaların seçim çağrıları sizin ise maaşlardan keseceğim çağrılarınız var. Bu işin sonu kaos olacak gibi duruyor. Oysa ki her şeyin çaresi demokrasi değil mi? Yakında kapınız çalınacak ve o karar anı gelecek değil mi?

 

Sayın Ali Başman, aday olduğunuz duyulur duyulmaz rakipler hemen dedikoduya başladı. Casino sahibi olduğunuz konuşulmaya başlamışlar bile.

 

Sayın Serhan Aktunç, adaylığınızın duyulması ile DP’de eski heyecanlı günler yaşanmaya başlamış. Gençlerden aldığınız destek gözlerden kaçmıyor.,

 

Sayın Emize Dizdarlı, ansızın kapınız çalınıp sizin de ara seçimde aday olmanız istenebilir. Gerçi sizi daha yüksek mertebelere laik görenler de az değil.

 

Sayın Erhan Arıklı, 14 Mayıs’a kadar Ercan Havalimanı’nın açılışı olacak mı olmayacak mı? Zira açılışın olmaması yıllardır süren ve de bitmeyen Ercan ile ilgili mis kokularının daha da artmasın neden oluyor değil mi?

 

Sayın Hasan Taçoy, yaşadığınız rahatsızlık sonrasında telefonlarınızı bir müddet açmamanız sonrasında bazı dostlarınız heyecanlanmış. Çok geçmiş olsun. Sağlık sıhhat olsun değil mi?

 

Sayın Tufan Erhürman, Meclis’te yaşanan seçim tartışmasından vatandaş pek de bir şey anlayamadı. Üstel’i erken seçimden kaçmakla suçladınız. O da Anayasa’nın gereğini yapıyoruz dedi. Seçim bir er meydanı, partinizin şansı ise oldukça yüksek değil mi?

 

Sayın Ünal Üstel, Meclis oturumunda hep beraber Anayasa’yı delelim seçimi yapmayalım demeniz muhalefetin tepkisine neden oldu. Ara seçim herkes içim yeni bir rota çizmeye yarayacak zaten değil mi?

 

Günün Twiti

 

Türkiye Ortopedik Araştırmalar Konseyi Kurucu Başkanı ve Kas İskelet Doku Biyoteknoloji Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nu kabul ettim.

“Bilim dünyasına kattıklarınız, Kıbrıs Türk halkını gururlandırmıştır”https://t.co/2cHhJywDqwpic.twitter.com/xnL9AtiHv6

— Ersin Tatar (@ErsinrTatar) April 25, 2023

 

 

 

Günün Fotoğrafı

kedi-002.jpg

İstanbul'da ünlü sokak kedisi Tombili'nin onuruna yapılan heykel. Eskiden bu pozisyonda oturur yoldan geçenleri izlerdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasipoğlu: Ali Başman bize göre çok doğru bir adaydır25 Nisan 2023 Salı 18:34
  • Ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de25 Nisan 2023 Salı 18:33
  • Turizm Bakanlığı: Tarihi restorasyon projesini bir iki açıklama için heba etmeyeceğiz25 Nisan 2023 Salı 18:27
  • Sağlık Bakanlığı: 2022 yılı içerisinde yabancı uyruklu 3 kişide sıtma tespit edildi25 Nisan 2023 Salı 18:15
  • LAÜ Akademisyenlerinin çalışmalarında biyofilik tasarım ele alındı25 Nisan 2023 Salı 17:43
  • SİTA, “Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” isimli panel düzenleyecek25 Nisan 2023 Salı 17:05
  • Turizm Bakanlığı: Tarihi restorasyon projesini bir iki açıklama için heba etmeyeceğiz25 Nisan 2023 Salı 17:01
  • Ara seçim tarihi Meclis’ten geçti... 25 Haziran’da seçime gidiliyor25 Nisan 2023 Salı 16:43
  • Atlı: Hangi yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz?25 Nisan 2023 Salı 15:57
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Merkez Bankası Başkanı Günay ile görüştü25 Nisan 2023 Salı 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti