Mesajınız var... 26 Nisan 2023 Çarşamba

Sayın Dr. Erdal Özcenk, DAÜ’de yaşanılanlar ile ilgili pasif duruşunuz dikkatlerden kanıyor. Yakında sert tedbirler ve kararlar için kapınız çalınacak. Bu soruna net bir çare için kolları sıvamanız istenecek. Bakalım karar verme noktasında ne yapacaksınız?

Sayın Prof. Aykut Hocanın, DAÜ’de borç arşı açmış büyük bir ekonomik kriz geldi geliyor. Sendikaların seçim çağrıları sizin ise maaşlardan keseceğim çağrılarınız var. Bu işin sonu kaos olacak gibi duruyor. Oysa ki her şeyin çaresi demokrasi değil mi? Yakında kapınız çalınacak ve o karar anı gelecek değil mi?

Sayın Ali Başman, aday olduğunuz duyulur duyulmaz rakipler hemen dedikoduya başladı. Casino sahibi olduğunuz konuşulmaya başlamışlar bile.

Sayın Serhan Aktunç, adaylığınızın duyulması ile DP’de eski heyecanlı günler yaşanmaya başlamış. Gençlerden aldığınız destek gözlerden kaçmıyor.,

Sayın Emize Dizdarlı, ansızın kapınız çalınıp sizin de ara seçimde aday olmanız istenebilir. Gerçi sizi daha yüksek mertebelere laik görenler de az değil.

Sayın Erhan Arıklı, 14 Mayıs’a kadar Ercan Havalimanı’nın açılışı olacak mı olmayacak mı? Zira açılışın olmaması yıllardır süren ve de bitmeyen Ercan ile ilgili mis kokularının daha da artmasın neden oluyor değil mi?

Sayın Hasan Taçoy, yaşadığınız rahatsızlık sonrasında telefonlarınızı bir müddet açmamanız sonrasında bazı dostlarınız heyecanlanmış. Çok geçmiş olsun. Sağlık sıhhat olsun değil mi?

Sayın Tufan Erhürman, Meclis’te yaşanan seçim tartışmasından vatandaş pek de bir şey anlayamadı. Üstel’i erken seçimden kaçmakla suçladınız. O da Anayasa’nın gereğini yapıyoruz dedi. Seçim bir er meydanı, partinizin şansı ise oldukça yüksek değil mi?

Sayın Ünal Üstel, Meclis oturumunda hep beraber Anayasa’yı delelim seçimi yapmayalım demeniz muhalefetin tepkisine neden oldu. Ara seçim herkes içim yeni bir rota çizmeye yarayacak zaten değil mi?

Günün Twiti

Türkiye Ortopedik Araştırmalar Konseyi Kurucu Başkanı ve Kas İskelet Doku Biyoteknoloji Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu’nu kabul ettim.



“Bilim dünyasına kattıklarınız, Kıbrıs Türk halkını gururlandırmıştır”https://t.co/2cHhJywDqw… pic.twitter.com/xnL9AtiHv6

— Ersin Tatar (@ErsinrTatar) April 25, 2023

Günün Fotoğrafı

İstanbul'da ünlü sokak kedisi Tombili'nin onuruna yapılan heykel. Eskiden bu pozisyonda oturur yoldan geçenleri izlerdi.