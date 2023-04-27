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Mesajınız var... 27 Nisan 2023 Perşembe

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Mesajınız var... 27 Nisan 2023 Perşembe
Mesajınız var... 27 Nisan 2023 Perşembe

Mesajınız var... 27  Nisan 2023 Perşembe 

Sayın Fikri Ataoğlu, Girne limanı konusunda yaptığınız açıklama bir nebze olsun gönülleri ferahlattı ama projenin zamanında bitip bitmeyeceğini yakın takip etmeniz halkın da beklentisi değil mi?

 

Sayın Tacan Reynar, eski bir hakim olarak dik duruşunuz ara seçimlerde kazanabilir bir aday olmanızın önünü açıyor. İsminizin geçmesi bile toplumda heyecan yarattı. Hayırlısı diyelim mi?

 

Sayın Prof. Aykut Hocanın, artık son ay ve hatta son günler geldi. DAÜ’yü ekonomik olarak çıkmaza soktuğunuz Meclis kürsüsünde de tartışıldığı ve devletin en üst makamlarında yerinize adayların belirlenmeye başlandığı yakında da kapınızın çalınıp demokrasiyi gönlünüzce işletmeniz isteneceği ve de sürecin tatlılıkla sona erdirileceği konuşuluyor.

 

Sayın Mehmet Harmancı, aylarca Belediye faturalarındaki ücretlerin artacağını bağıra çağıra anlattınız ama bizim vatandaş bir iş gerçekleşmeden inanmaz değil mi? Yeni Belediyeler yasası zam yasası halini almış diyorlar. Meclis’te oy birliği ile yasayı geçirenlerin sonrasında ahları vahları da bir işe yaramayacak anlaşılan.

 

Sayın Erhan Arıklı, 14 Mayıs yaklaşıyor Ercan Havaliamanı halen hazır değil. Havalimanının hazır olmadığı ama yine de bir açılış hazırlığı olduğu belirtiliyor. Aman ha hep birlikte rezil olmayalım değil mi?

 

Sayın Asım Akansoy, partinizin yapılacak ara seçimlerde aday adayları çok. Tüzük gereği yeniden bir ön seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz. Tecrübeli bir Genel Sekreter olarak kırılanları gücenenleri sonrasında ancak sizin yeniden barıştırabileceğiniz konuşuluyor.

 

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