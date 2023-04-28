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Mesajınız var... 28 Nisan 2023 Cuma

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Mesajınız var... 28 Nisan 2023 Cuma
Mesajınız var... 28 Nisan 2023 Cuma

Mesajınız var... 28 Nisan 2023 Cuma

Sayın Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara’da Meclis heyeti ile temaslarınızın Pazar günü sona ereceği ve adaya ayak basar basmaz seçimin organizasyonuna başlayacakmışsınız. Seçimin ada genelinde olması bir anlamda da hükümete güven oyu gibi değil mi?

Sayın Dr. Erdal Özcenk, çok yakında devletin en tepesinden çağrılıp DAÜ’de yapılması gerekenlerle ilgili son kararınız sorulacak. Büyük değişimin ve dönüşümün öncüsü olacağınız düşünülüyor belli ki değil mi?

Sayın Tufan Erhürman, ELSEN grevinin kalkması sonrasında partinizin içinde çıkan tartışma bir alev topuna dönmüş durumda. Siz ne kadar da Elçi CTP’yi aramadı deseniz de geçmişte ALO BEŞİR olayı halen hafızalarda değil mi?

Sayın Tacan Reynar, LTB başkanı Mehjmet Harmancı ve ekibi ile bir görüşme yaptığınız ve olumlu geçtiği söylenir. Adaylığınızla ilgili Harmancı’nın da desteği ve toplumdaki heyecanı görünce artık karar aşamasına geldiğiniz söyleniyor.

Sayın Mehmet Ali YÜKSELEN, sayenizde altın günlerini yaşayan LAÜ’de yeni dönem için yoğun çalışmalarınızın devam ettiği konuşuluyor. Aman hocam işi sıkı tutun yoksa Lefke bölgesinin adeta atar damarı durumundaki LAÜ’ye zeval gelmesin değil mi?

Sayın Bülent Dizdarlı, emekli bir başhekim olarak adaylık teklifi almadığınızı açıkladınız. Oysa memlekette ne kadar çok  gönüllü aday var değil mi?

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Belediyesinin makam arabasına gelen hacizi kaldırmak için akla karayı seçmişsiniz. Kapatılan Büyükkonuk Belediyesi’nin borçlarını ödemek kolay olmayacak değil mi?

 

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