  • BIST 4.506,24
  • Altın 1262.676
  • Dolar 19.4608
  • Euro 21.4838
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Mesajınız var... 3 Mayıs 2023 Çarşamba

» »
Mesajınız var... 3 Mayıs 2023 Çarşamba
Mesajınız var... 3 Mayıs 2023 Çarşamba

Mesajınız var... 3 Mayıs 2023 Çarşamba

Sayın Tacan Reynar, artık karar zamanı geliyor değil mi? Güçlü bir ekip ile yola çıkmaya hazır olduğunuz yönünde mesajlarınız geliyor.

 

Sayın Ali Başman, iş dünyasının desteği sizinle artık UBP’lilerin de gönlüne girmek lazım değil mi?

 

Sayın Asım Akansoy, Haziran ayında gerçekleşecek ara seçim siyasetimizin yeniden şekillenmesine yol açacak diyorlar. CTP’nin içerisindeki sorunları çözerseniz partinizin başarı şansı yüksek olarak görülüyor.

 

Sayın Süleyman ULUÇAY, işinize odaklanmanız ve sosyal medyayı aktif kullanmamanız sanki de bir iş yamıyorsun uz algısının oluşmasına neden oluyor. Oysa o borçlar çalışmadan nasıl ödenecek değil mi?

 

Sayın Ebru Törehan, bu kez ülke genelinde Milletvekilliği için yarışmaya hazırlandığınız bunun için de güçlü bir ekip kurduğunuz söyleniyor. Bu kez yarışa YDP’den girme olasılığınız da hayli yükselmiş.

 

Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, emekliye çıktıktan sonra sendikanız El—SEN’i eleştirip başka sevdalara kapılmak da neyin nesi diye gelen yorumlarınız var.

 

Sayın Mehmet Ekin Vaiz, CTP ara seçim için bir türlü münhali açmadı. Aday adaylığını güçlü bir şekilde geçmeniz halinde seçimde önemli bir avantaj yakalayacağınız konuşuluyor.

 

Sayın Mustafa Naimoğulları, et fiyatları vatandaşın canını neredeyse ezdi. Göreceksiniz ithal ete de pek ilgi olmayacak ama yine de siz et fiyatları konusunda bir çalışma yapıp vatandaşı rahatlatmanız gerek değil mi?

 

Günün Twiti

 

Günün Fotoğrafı 

osman-004.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli vatandaşlar için, sembolik askerlik uygulaması yapılacak02 Mayıs 2023 Salı 15:59
  • Büyükelçi Feyzioğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’yi ziyaret etti02 Mayıs 2023 Salı 15:48
  • Kız arkadaşını darp etti!02 Mayıs 2023 Salı 15:35
  • Alkollü Kişiler Kavga Etti! Burun Kemiği Kırıldı02 Mayıs 2023 Salı 15:26
  • İş Kazası Ölüm Getirdi!02 Mayıs 2023 Salı 15:19
  • Tufan Erhürman: Şimdi de ‘et ithalatı’ yılan hikayesine dönüyor02 Mayıs 2023 Salı 15:13
  • Hayvancılar eylem uyarısı yaptı!02 Mayıs 2023 Salı 15:13
  • Cumhuriyet Meclisi’nde gündem et fiyatı ve et ithalatı kararı02 Mayıs 2023 Salı 15:10
  • Bir haftada 7 yangın02 Mayıs 2023 Salı 15:08
  • Şahali: Et ithali kararından endişe duyulmalı02 Mayıs 2023 Salı 15:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti