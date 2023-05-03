Mesajınız var... 3 Mayıs 2023 Çarşamba

Sayın Tacan Reynar, artık karar zamanı geliyor değil mi? Güçlü bir ekip ile yola çıkmaya hazır olduğunuz yönünde mesajlarınız geliyor.

Sayın Ali Başman, iş dünyasının desteği sizinle artık UBP’lilerin de gönlüne girmek lazım değil mi?

Sayın Asım Akansoy, Haziran ayında gerçekleşecek ara seçim siyasetimizin yeniden şekillenmesine yol açacak diyorlar. CTP’nin içerisindeki sorunları çözerseniz partinizin başarı şansı yüksek olarak görülüyor.

Sayın Süleyman ULUÇAY, işinize odaklanmanız ve sosyal medyayı aktif kullanmamanız sanki de bir iş yamıyorsun uz algısının oluşmasına neden oluyor. Oysa o borçlar çalışmadan nasıl ödenecek değil mi?

Sayın Ebru Törehan, bu kez ülke genelinde Milletvekilliği için yarışmaya hazırlandığınız bunun için de güçlü bir ekip kurduğunuz söyleniyor. Bu kez yarışa YDP’den girme olasılığınız da hayli yükselmiş.

Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, emekliye çıktıktan sonra sendikanız El—SEN’i eleştirip başka sevdalara kapılmak da neyin nesi diye gelen yorumlarınız var.

Sayın Mehmet Ekin Vaiz, CTP ara seçim için bir türlü münhali açmadı. Aday adaylığını güçlü bir şekilde geçmeniz halinde seçimde önemli bir avantaj yakalayacağınız konuşuluyor.

Sayın Mustafa Naimoğulları, et fiyatları vatandaşın canını neredeyse ezdi. Göreceksiniz ithal ete de pek ilgi olmayacak ama yine de siz et fiyatları konusunda bir çalışma yapıp vatandaşı rahatlatmanız gerek değil mi?

Günün Twiti

Kılıçdaroğlu’nun ilk başta görevden alacağı bürokratlar ,,

TÜİK, AFAD, Merkez Bankası, KIZILAY ,Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü , Egemen Bağış ve Metin Feyzioğlu ,, ama

en başta DİB Başkanı Ali Erbaş ☄️ pic.twitter.com/REXaMNFcve — ɑӀԹօօ

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