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Mesajınız var... 4 Mayıs 203 Perşembe

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Mesajınız var... 4 Mayıs 203 Perşembe
Mesajınız var... 4 Mayıs 203 Perşembe

Sayın Nazım Çavuşoğlu, DAÜ için işaret fişeğini attığınız, yapılan toplantıda DAÜ VYK ile sendikanın uzlaşması halinde her türlü desteği vereceğinizi açıklamışsınız. Önemli bir çaba herkesi bekliyor değil mi?

Sayın Dr. Erdal Özcenk, istemeye istemeye o kararı vermişsiniz. Bundan sonrasında hem DAÜ için hem de herkes için en hayırlısı olacak değil mi?

Sayın Aykut Hocanın, yavaş yavaş toplanmaya başlayın. Bu ayın sonunu bulmaz yeni bir seçim süreci DAÜ’yü bekliyor. Zaten bu kadar başarısızlıktan sonra ortak akıl elbette b u yönde karar verecekti değil mi?

Sayın Tacan Reynar, adaylığınız ile ilgili farklı partilerde de destekler gelmeye başladığına göre artık geriye sadece adaylığınızı açıklamanız kaldı değil mi?

Sayın Muhittin Tolga Özsağlam, MYK üyesi olarak sizin de adınız adaylık için öne çıkmaya başladı. Milletvekilliği seçiminde iyi bir oy almış ve de CTP kadroları tarafından tanınmış olmanız en büyük avantajınız olduğu söyleniyor.

Sayın Hasan Taçoy Asgari ücret açıklamanız özellikle bu ücretle çalışan kesimlerde heyecan yarattı Seçim öncesi maaş artışı yapmak iyi bir hamle olabilir değil mi?

Sayın Ünal Üstel, seçim öncesinde istihdam, asgari ücret zammı ve çeşitli aflar çıkararak önemli bir ivme yakalama hazırlığında olduğunuz söyleniyor.  İşi sıkı tutmakta fayda var değil mi? Zira muhalefet bu seçimi bir referanduma çevirme niyetinde.

 

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