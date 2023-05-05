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Mesajınız var.. 5 Mayıs Cuma 2023

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Mesajınız var.. 5 Mayıs Cuma 2023
Mesajınız var.. 5 Mayıs Cuma 2023

Mesajınız var.. 5 Mayıs Cuma 2023

Sayın Ali Başman, kamuya seçim öncesi yapılan istihdamlarla ilgili sizin adaylığınız ve seçimi kazanmak istediğiniz ilişkilendiriliyor. Bu konuda bir açıklama yapmanız bekleniyor.

 

Sayın İbahim Benter, kapalı Maraş’ta oteller alınıp satılıyor bizim Evkaf’tan ses seda çıkmıyor. Yoksa evkaf Maraş ile ilgili olan tezlerinden vaz mı geçti?

 

Sayın Murat Şenkul, CTP’li Belediye başkanları ile toplanmışsınız. Yanınızda adı adaylık için geçen MYK üyeniz Muhittin Özsağlam da olunca acaba bir yerlere mesaj mı var diye insanlar düşünüyor değil mi?

 

Sayın Emrullah Turanlı, işlerinizi iyi gitmediği ve mallarınızı yarı fiyatına satmaya başladığınızı açıklamışsınız. Anlaşılan o ki Ercan havalimanını açılışı yine belirsiz bir tarihe ertelendi değil mi?

 

Sayın Nazım Çavuşoğlu, öyle bir açıklama yaptınız ki 6 aydır DAÜ’deki sendikaların, medyanın yazdığından daha etkili oldu. DAÜ’deki akademisyenler işin ciddiyetini daha şimdi mi anlamaya başladı acaba değil mi?

 

Sayın Erdal Altun, DAÜ’de TİS sona erdi. Referandumun yapılmaması için türlü türlü nedenler öne sürüp meseleyi uzattığınız yönünde şikayetleriniz geliyor. Çalışanlar yeni bir TİS’in imzalanmasını dört gözle bekliyor değil mi?

 

Sayın Erhan Arıklı, artık aday belirleme sürecinde sona doğru geliniyor. İyi bir adayla seçime girmek lazım değil mi? Zira bu seçim sonuçlarından sonra siyasi dengeler de değişecek deniyor.

 

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