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Mesajınız var... 8 Mayıs 2023 Pazartesi

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Mesajınız var... 8 Mayıs 2023 Pazartesi
Mesajınız var... 8 Mayıs 2023 Pazartesi

Sayın Tacan Reynar, son günlerde adaylığınıza gelen destekler bir kez daha yarışın en güçlü adayı olduğunuzu gösterdi değil mi? Artık vatandaşla hızlı bir şekilde buluşmalara başlamak büyük fayda sağlayacak.

 

Sayın Mehmet Harmancı, sizin de Tacan Reynar’ın adaylığında önemli bir teşviğiniz olduğu konuşuluyor. Birlikte bir de yemek yemiş ve tecrübelerinizi paylaşmışsınız.

 

Sayın Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı olarak Üniversiteler ile ilgili önemli bir çalışma başlatmak üzere olduğunuz ve özellikle DAÜ’nün elden gitmemesi için bir proje hazırladığınız konuşuluyor.

 

Sayın Emrullah Turanlı, oydu buydu derken seçime kaldı 3-5 gün. Yılan hikayesine dönen Ercan Havalimanı ise yine açılamadı. Bundan sonrası artık Allah kerim değil mi?

 

Sayın Sadrettin Tuğcu, çok büyük geçmiş olsun. Bütün toplum yediden yetmişe size yapılan bu ahlaksızca saldırıyı kınadı. Bir doktor kliniğinde güvende değilse bu ülkede işler gerçekten eskisi gibi değil demektir.

 

Sayın Kudret Özersay, sizin boşalttığınız koltuk için seçim ve aday çalışmaları hızlandı. Bir de Maraş açılımı ile ilgili çeşitli söylemler var. Maraş açılımı diye bir şeyin içinin boşaltıldığını söylemiş ve uyarılarda bulunmuşsunuz. Duyan olmuş mudur acaba?

 

Sayın Selma Eylem, iki bine yakın öğretmenin katıldığı genel kurulda liste başı olarak birinci çıkmışsınız. Öğretmen net bir mesaj verdi değil mi?

 

Sayın Sami Özuslu, sizin de isminiz CTP’nin aday adayları arasında geçmeye başladı. Bakalım bir basın mensubu meclise girebilecek mi?

 

Sayın Hüseyin Amcaoğlu, tek planlı kent olarak adı geçen Gönyeli’de yaşanan yağış sonrası oluşan manzaralar adeta herkesi şok etti. Bundan sonrasında ekiplerin biraz daha fazla çalışıp nerede hata var bulması gerekli değil mi?

 

Sayın Sinan Güneş, Girne Kaymakamlık görevinizden ansızın alınmanızın kokusu yavaş yavaş çıkmaya başladı. Zira Bakanlar Kurulu karalarını okuyanlar Girne’de sahillerin nasıl kapuşari dağıtıldığını gördü değil mi?

 

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