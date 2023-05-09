Mesajınız var.. 9 Mayıs 2023 Salı

Sayın Erhan Arıklı, bir kadın akademisyeni 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde aday göstererek bir çıkış yaptınız ve dediniz ki siyasete yeni bir akademisyen kazandırdık. Bu açıklamanız seçimlerde sanki de iddianız yokmuş gibi algılandı değil mi?

Sayın Besim Tibuk , Girne’de Bakanlar Kurulu kararı ile yeni kiraladığınız tesis için zamanlaması manidar diyorlar. Turizmci olarak oraların da kalitesi artacak değil mi?

Sayın Hasan Taçoy, asgari ücret konusundaki açıklamalarınız işçi tarafını ziyadesi ile memnun ederken bazı işverenlerin hoşuna gitmemiş değil mi? Toplantıyı ne zaman çağıracaksınız? Herkesin gözü kulağı sizde…

Sayın Tufan Erhürman, Ana muhalefet CTP 25 Haziran seçimleri ile ilgili adayını henüz açıklamadı. Bir çok isim adaylık için geçiyor ama son kararı sizin vereceğiniz konuşulmaya başlanmış.

Sayın Mehmet Ekin Vaiz, adaylık için ibrenin yeniden size döndüğü ve özellikle parti içinden dostlarınızın adaylığınızın onaylanması için büyük uğraş içerisinde olduğu söyleniyor.

Sayın Doç.Dr. Ercan Hoşkara, DAÜ-SEN uzun bir aradan sonra çok sert bir bildiri yayınlayarak DAÜ Rektörü Prof. Aykut Hocanın’ın üç yıl Rektörlükte boş zaman geçirdiğini ve sorunun bir parçası olduğunu açıkladı. Seçim çağrısı yaptı. DAÜ’de akademisyenlerin gözü sendikanız da DAÜ’nün elimizden kayıp kaymayacağı sizin gayretleriniz ile şekillenecek.

Sayın Dr. Erdal Özcenk, zaman gittikçe daralıyor DAÜ’de sendikalar, Eğitim Bakanı artık sabırsızlanıyor. Siz de kararınızı verdiğinize göre artık sadece düğmeye basmak kaldı değil mi?

Sayın Ayşegül Baybars, gelecekteki siyasi hayatınızı nerede ve hangi partide sürdüreceğiniz konusunda önemli kararları verme aşamasında olduğunuz öne sürülüyor. Belki de önümüzdeki dönemde daha sakin bir hayat sürmek sizin için daha iyi olacak değil mi?

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