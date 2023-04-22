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Mesajınız var.. Ara Seçim adayları belirleniyor... 22 Nisan 2023 Cumartesi

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Mesajınız var.. Ara Seçim adayları belirleniyor...
Mesajınız var.. Ara Seçim adayları belirleniyor... 22 Nisan 2023 Cumartesi

Mesajınız var.. Ara Seçim adayları belirleniyor... 22 Nisan 2023 Cumartesi

 

Sayın Ali Başman UBP'den adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biraz sokağa çıkmak ve seçmenlerle artık daha fazla buluşmak gerekecek değil mi?

 

Sayın Serhan Aktunç, DP Lefkoşa Milletvekili adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Başarılı bir iş insanı ve de Turizm müsteşarı olarak şansınızın oldukça yüksek olduğu konuşuluyor.

 

Sayın Muhittin Tolga Özsağlam, CTP MYK üyesi olarak sizin de Lefkoşa'da yapılacak olan seçimde adaylığınız öne çıkmaya başladı. MYK'nın da oluru ile bu sefer şansınızın yüksek olduğu konuşuluyor.

 

Sayın Mine Atlı, TDP Genel Başkanı olarak Lefkoşa'da yapılacak olan ara seçimlerde sizin de aday olabileceğiniz konuşuluyor.  Hem partinize Meclis'te yeniden temsil sağlamanız için büyük bir şans değil mi? Avukat ve aktivist olmanız en büyük avantajınız olarak görülüyor.

 

Sayın Münür Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu'nun en güçlü olduğu bölge olan Lefkoşa'da sizin de ara seçim için aday olmanız bekleniyor. Türkiye'de TİP'in yaptığını neden siz de yapmayasınız değil mi?

 

Sayın Tacan Reynar, CTP dışında kalan solun ortak adaylığı için yakında kapınız çalınabilir. Toplumsal konulara duyarlı eski bir hakim olarak Milletvekilliğine yeşil ışık yakacak mısınız?

 

Sayın Kudret Özersay, sizin istifa ettiğiniz koltuk için seçim yapılıyor. HP'nin seçimi boykot mu edeceği? Yoksa yeniden aday mı çıkaracağı? Halk arasında tartışma konusu oluyor. Tez zamanda bu konuda bir açıklama yapmanız da büyük fayda var.

 

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