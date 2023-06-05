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Mesajınz var! 5 Haziran 2023 Pazartesi

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Mesajınz var! 5 Haziran 2023 Pazartesi
Mesajınz var! 5 Haziran 2023 Pazartesi

Sayın Tacan Reynar, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerde adaylığınız YSK tarafından tartışmalı bir kararla düşürüldü. Eski, bir yargıç olarak mahkeme kararını eleştirmemeniz dikkatlerden kaçmamış değil mi?

 

Sayın Mine Atlı, solda birlik diye çıktığınız yolda önce solda 4 aday ortaya çıktı ardından ise YSK kararı sonrasında partiniz adaysız kaldı. Bu durumda ne yapmayı düşünüyorsunuz?

 

Sayın Hasan Taçoy, sosyal sigorta affının uzatılması gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor.  Ödeme ile ilgili takvimin yeninden gözden geçirilmesi gerekiyor değil mi?

 

Sayın Oğuzhan Hasipoğlu, adayınız Ali Başman çok başarılı bir performans gösteriyor. UBP’liler isterse zaten seçimi adayınız kazanmaya yakın değil mi?

 

Sayın Asım Akansoy, siyasal sisteme ve siyasal partilere güvensizlik o kadar hat safhaya ulaştı ki bu da mevcut yapıya yarıyor değil mi? Seçmeni 25 Haziran’da sandığa götürmek eskiye göre daha zor olacak değil mi?

 

Sayın Dr. Erdal Özcenk özellikle  partinizin Mağusa’da anketlerde bir miktar düşük çıkmasına neden olarak gösteriliyorsunuz. DAÜ’deki uygulamalar daha önceki seçimde de sizin başınızı ağrıtmıştı değil mi?

 

Sayın İbrahim Benter, Vakıfların Maraş’taki evkaf malları ile ilgili son dönemlerde herhangi bir girişimi olmaması gözden kaçmadı. Yoksa Evkaf iddialarından vaz mı geçti?

 

Sayın Sami Özuslu, son günlerde ziyaretler iyice arttı. Okurların gazetede yazılarını okumayı özledi. Hani haftada bir de olsa köşe yazıp mesleği bırakmamak gerek değil mi?

 

Sayın Çetin Sadeli vatandaşın 25 Haziran’daki tepki oylarının adresi olabilirseniz, önemli bir çıkış yapıp bir çok adayı ve partiyi de geride bırakabilirsiniz değil mi?

 

Sayın Serhan Aktunç, Lefke ziyareti güzel geçmiş, yüzünüzde gülücükler açmış. Vatandaşın Lefke’de size oldukça ilgi gösterdiği konuşuluyor değil mi?

 

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