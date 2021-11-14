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Mesajlar mahkemede ortaya çıktı: "Ailesi Prens Harry'i sürekli azarlıyordu"

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Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Associated Newspapers Limited'a açtığı davada Prens Harry'nin eşi yüzünden ailesiyle yaşadığı sıkıntıların yansıdığı mesajlar ortaya çıktı.
Mesajlar mahkemede ortaya çıktı: "Ailesi Prens Harry'i sürekli azarlıyordu"

Londra Temyiz Mahkemesi'nin cuma yayımladığı mesaj ve e-postalardaki iddialara göre Prens Harry, Meghan Markle'ın babasıyla ilişkisi nedeniyle Kraliyet ailesinin "sürekli azarlamasına" maruz kalmış.

Özel hayatın ihlali gerekçesiyle Markle'ın Britanyalı yayın grubuna açtığı dava kapsamında yayımlanan belgelerde Sussex Düşesi'nin, Prens Charles'ın eşi Prens Harry'yi çiğnediğini düşündüğü açığa çıktı.

Mahkemede gündeme gelen mesajlarda Meghan Markle, eski iletişim şefi Jason Knauf'a kendisi hakkında basına röportajlar veren babası Thomas Markle'a bir not yazmak istediğini söylüyor.

Söz konusu mesajda şu ifadeler yer alıyor: "Bunu yapmama neden olan şey Harry'nin çok acı çektiğini görmem. Babası Prens Charles'la geçirdiği haftadan ve durumu sürekli açıklamasından sonra bile ailesi bağlamı unutuyomuş gibi görünüyor. 'Meghan onun yanına gidip bunu durduramaz mı?' diye sormaya devam ediyorlar. Meseleyi anlamıyorlar bu yüzden en azından not yazarsam Harry bunu ailesine söyleyebilecek. 'Babasına bir mektup yazdı ama röportaj vermeye devam ediyor' diyebilecek. Bu şekilde hareket ederek eşimi sürekli azarlanmaktan korumuş olurum ve belki de pek mümkün görünmese de bu, babamın bir süreliğine durmasını sağlar."

Britanyalı yargıç Şubat 2019'da Markle'ın düğününden sonra babasına gönderdiği ve Associated Newspapers Limited'ın yayımladığı mektuba dair davada Markle'ın lehine karar vermişti.

 

CNN.

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