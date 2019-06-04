Mesajları Rum basınında manşetlerde

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklama ve Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı Özersay'ın aynı konudaki görüşleri Rum basınında manşet oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bayram mesajı ile Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın UBP-HP Hükümeti’nin Cumhuriyet Meclisi’nden güven oyu almasının hemen ardından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, Rum basınında geniş yer buldu.

Gazeteler şu başlıkları kullandı:

“Alithia: “Mustafa Akıncı İki Devlet Çözümünü Tamamen Reddediyor… Ramazan Mesajında ‘Bu Görevde Olduğum Sürece Böyle Bir Şeye İzin Vermeyeceğim’ Diyor.”

Haravgi: “Kıbrıslı Türk Lider M. Akıncı Tek Gerçekçi Çözüm Modelinin Federasyon Olduğunda Israr Ediyor… Kendisinin Ada’ya Barışın Gelmesine Çalıştığını Değerlendiriyor.”

Fileleftheros; “Kendisininkilere Cevap Veriyor… Akıncı’nın Muhatabı Tatar ve Özersay Olan Kıbrıs Sorunu Açıklamaları… Kızılyürek’in Seçilmesini Yorumluyor.”

Alihtia: “Erdoğan-Tatar ve Özersay Görüşmesi… İstanbul’daki Görüşme Konuları Ekonomi, Kıbrıs Sorunu, Hidrokarbonlardı… Görüşme Bir Buçuk Saat Sürdü, Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Hazır Bulundu.”

Politis: “Ekonomik Protokol Anlaşması Tezgahta… Tatar ve Özersay İşgal Bölgelerinde ‘Hükümeti’ Devraldıktan Sonra Erdoğan’la İlk Görüşmede.”

Gazeteler, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, Fatih’ten sonra Yavuz sondaj gemisinin de Doğu Akdeniz’e geleceğine dair açıklamasına “Yavuz da Geliyor” ortak başlığıyla yer verdi.