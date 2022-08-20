Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, her yıl ortalama 75 bin kişiye mesane kanseri teşhisi konuyor. Erken evrelerde tespit edildiğinde mesane kanseri başarıyla tedavi edilebilir.

‘Eat this not that’ web sitesinde yayınlanan çalışmaya göre ‘Baptist Health South Florida'nın kolu olan Miami Kanser Enstitüsü'nde ürolog, onkolog Dr. Ahmed Eldefrawy, sigarayı bırakmak, arsenik gibi bazı kimyasallardan kaçınmak, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve belirti ve semptomların farkında olmak riski önemli ölçüde azaltabildiğini söylüyor.

Dr. Eldefrawy konuyla ilgili şunları söyledi:

“Mesane kanseri iki farklı tipe ayrılır. Yüzeyel mesane kanseri ve invaziv mesane kanseri. Yüzeyel mesane kanseri daha az agresiftir ve genellikle endoskopik olarak tedavi edilir, bu da üretradan bir kamera kullanılması anlamına gelir. Nüksetme eğilimindedir ve ömür boyu takip gerektirir. İnvaziv tip kanser, mesane duvarında derinleşerek mesanenin kas tabakasına yayıldığı anlamına gelir. Mesanenin alınması, ameliyat öncesi kemoterapi olsun veya olmasın standart durumdur.”

Dr. Eldefrawy mesane kanserine işaret eden 4 semptom hakkında şunları söyledi:

1- İDRARDA KAN

Dr. Eldefrawy, mesane kanserine işaret edebilecek bir işareti şöyle açıklıyor: "Bir kez olmuş ve tamamen çözülmüş olsa bile idrarda kan görmek. Kanama, mesane kanserinin oldukça vasküler olması ve çoğu kanser gibi kanı yüksek tutmak için kan damarları oluşturabilmesi nedeniyle oluşur. Ne kadar çok kan damarı varsa, kanama riski de o kadar artar."

2- İDRAR ANALİZİNDE KIRMIZI KAN HÜCRELERİNİN VARLIĞI

Dr. Eldefrawy, bize, “PCP'niz tarafından yapılan yıllık idrar tahlilinizde mikroskobik kırmızı kan hücreleri gözleniyorsa ve idrarınızda kan görmüyorsanız, bu bir işaret olabilir. Bunun nedeni, normal dokuya kıyasla tümörün daha yüksek kan damarlarıdır.”

3- İDRAR ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Dr. Eldefrawy’e göre, “Semptomlardaki ani bir değişiklik veya artan idrar sıklığı veya akışı gibi kalıcı idrara çıkma modeli, mesane enfeksiyonuna işaret edebilir. Mesane kanserinin bazı yaygın belirtileri genellikle idrara çıkmayı etkiler. Bu semptomlar arasında sık idrara çıkma, idrara çıkma sırasında ağrı, idrara çıkma zorluğu veya mesaneniz dolu olmasa dahi hemen idrara çıkma ihtiyacı hissetmek sayılabilir. Ayrıca, hastalar idrar akışında bir değişiklik fark edebilir. Mesanede büyüyen bir kitle, idrar akışının kesilmesi (tümör mesane çıkışına yakınsa) veya sıklık ve aciliyet gibi semptomlara yol açabilir.

4- İŞTAHSIZLIK

Dr. Eldefrawy “İştah kaybı, kilo kaybı, yorgunluk, halsizlik ve tek taraflı bel ağrısı mesane kanseri belirtileridir. Bu belirtiler, ileri mesane kanseri belirtileri olabilir. Bu semptomlarınız varsa, ya da özellikle bu semptomların bir kombinasyonu varsa, değerlendirme için doktorunuzu görmeniz önemlidir" diye açıklıyor.