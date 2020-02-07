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Mesanesinden 8 santimlik taş çıktı

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Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan'ın "Son yıllarda yaptığım en büyük taş ameliyatlarından biri" diye nitelendirdiği operasyonda hastasının mesanesinden 8 cm boyutunda taş çıkardı
Mesanesinden 8 santimlik taş çıktı

Samsun'da yaşayan 73 yaşındaki İsmail Hakkı Ateş'in mesanesinde yaklaşık 8 cm boyutunda taş olduğu tespit edildi. Başarıyla ameliyat edilen Ateş, "İdrar yaparken çok büyük sıkıntı çekiyordum. Sağlığıma kavuşturduğu için doktoruma dua ve teşekkür ediyorum" dedi.

İdrar şikayetleri ile başvurdu

Yarım saatte bir idrara çıkma ve idrar yollarında yanma gibi değişik idrar sorunları ile Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan'a başvuran Samsun'da yaşayan 73 yaşındaki İsmail Hakkı Ateş'e yapılan muayene ve tetkiklerde mesanesinde taş olduğu tespit edildi. Yaşadığı sağlık sorunları üzerine ameliyata alınan İsmail Ateş’ten 8 cm boyunda taş çıkarıldı.

Yapılan operasyon ve hastasının sağlığı konusunda açıklama yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "İsmail bey bize başvurduğunda İdrar yapmada problem, çok sık idrara çıkma, idrarını tam olarak boşaltamama şikayetleri ile başvurdu. Yaptığımız muayene ve tetkikler sonucunda mesanesini tamamen dolduran yaklaşık 8 cm boyutunda taş sapladık, bunun yanında prostatı da vardı. Asıl problem prostatın idrar yapmaya engellemesinden dolayı idrar torbasında oluşmuş taştı. İki problemi birden yaptığımız ameliyatla çözüme kavuşturduk. Son yıllarda yaptığım en büyük taş ameliyatlarından biri olarak nitelendirebilirim. Şu anda İsmail beyin sağlık durumu çok iyi, kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. İdrar ile ilgili olarak problem yaşan kişilerin mutlaka muayeneden geçmesini, geçer diye beklememesini önemle uyarıyorum" diye konuştu.

Doktoruna teşekkür etti

Uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulan İsmail Hakkı Ateş'in de doktoru Opr. Dr. Şakir Aydoğan'a dua ederek, sağlığına kavuşturduğu için kendisine teşekkür etti.

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