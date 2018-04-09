  • BIST 113.669
  • Altın 173,734
  • Dolar 4,0521
  • Euro 4,9909
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Mesarya 4. Tiyatro Şöleni, “Ejderha Tepesi” oyunu ile başladı

»
Beyarmudu Belediyesi’nin düzenlediği Mesarya 4. Tiyatro Şöleni, tiyatro sanatçısı İzel Seylani’nin yazıp yönettiği “Ejderha Tepesi” oyunu ile başladı.
Mesarya 4. Tiyatro Şöleni, “Ejderha Tepesi” oyunu ile başladı

Şölen açılışına, Başbakan Tufan Erhürman, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Türkiye Tiyatrolar Birliği Başkanı Zafer Gecegörür, Direklerarası Seyirci Ödülleri Genel Koordinatörü Ömer Şahibaş, ve meclis üyeleri katıldı.

 Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şölenin açılış konuşmasını yapan Sanat Yönetmeni Seylani, “4 yıldır büyük bir coşkuyla yürüyoruz bu yolu... 4 yılda İspanya'dan İsrail'den, Danimarka'dan, İtalya'dan, Türkiye'den ve Kıbrıs'ın Güneyinden oratoryo, pandomim, ortaoyunu, Karagöz, kukla ve fiziksel tiyatro türlerini, ayrıca Shakespeare'den Çehov'a, Haldun Taner'den Aliye Ummanel'e birçok muhteşem yazarın konvansiyonel oyunlarını sizlerle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz...” şeklinde konuştu. 

 Oyun sonunda konuşan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip; salonu dolduran, tiyatroya ilgi ve desteğiyle bölgede sanatın gelişimine katkıda bulunan bölge halkına teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İşte Fikri Karayel'in diğer yüzü05 Nisan 2018 Perşembe 09:06
  • Dünya Tiyatro Günü” Yürüyüşüne çağrı30 Mart 2018 Cuma 12:17
  • Khora Yayınları’nın yeni çocuk kitabı “Sultan Ve Uzun Ayak” çıktı29 Mart 2018 Perşembe 11:18
  • LBT başta Lefkoşa olmak üzere birçok merkezde turneye çıkarak oyunlar sahnelemeye başladı27 Mart 2018 Salı 11:52
  • İskele Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu ‘Entrikalı Dolap Komedyası”26 Mart 2018 Pazartesi 11:23
  • Osman Güvenir’den bir roman, bir şiir kitabı26 Mart 2018 Pazartesi 10:15
  • Ücretsiz sahnelenecek26 Mart 2018 Pazartesi 09:28
  • İlseven’in 6. kişisel resim sergisi Pazartesi açılıyor23 Mart 2018 Cuma 16:43
  • “Daha Neler Olacak” yarın akşam yeniden Lefkoşa AKM’de izleyiciyle buluşacak23 Mart 2018 Cuma 11:57
  • 3’üncü Gazimağusa Uluslararası Şiir Günleri başladı21 Mart 2018 Çarşamba 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti