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Mesarya Belediye Başkanı Latif: Yargımıza güvenimiz sonsuz

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Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, yargıya güveninin sonsuz olduğunu, Mesarya halkına hak ettiği hizmeti en iyi şekilde vermeye devam edeceğini belirtti.
Mesarya Belediye Başkanı Latif: Yargımıza güvenimiz sonsuz

Latif yazılı açıklamasında, “şikayetçi sıfatı” olmamasına rağmen Devlet Emlak Malzeme Dairesi Müdürü'nün, Akdoğan Süt Fabrikası envanterinde bulunmayan, çelik su deposunu belde halkının kullanımına sunmak amacı ile taraflarından sökülmüş olmasını gerekçe göstererek, haklarında dava açılması için polise şikayette bulunduğunu ve konunun mahkemeye intikal ettirildiğini kaydetti.

“Kamu görevlisi tarafından sirkat” iddiası ile açılan davanın, niteliği gereği Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüleceğini ifade eden Latif, belediye vergilerinin tahsili yönünde ve Sayıştay Başkanlığı’ndan da aldıkları görüş çerçevesinde 3 Eylül 2019 tarihinde “kesimhane ve et taşıma hizmetleri” ile ilgili başlattıkları hukuk mücadelesinin akabinde gelişen olayları, tarih sırasına göre şöyle paylaştı:

“13 Eylül 2019’da Devlet Emlak Malzeme Dairesinin olduğu iddia edilen su deposunun, belediyeye  ait aracın üzerine kamu yararına hizmet vermek amacı ile takılan depoyu montelenmiş aracımız ile birlikte elimizden alınması,

18 Eylül 2019 tarihinde yıllar itibarı ile Spor Dairesi tarafından atıl ve ilgisiz bir şekilde bırakılan Akdoğan Özgürlük Stadının bölgeye ve beldeye hizmet yaptığımız çalışmalar herkes tarafından bilinmesine karşın Belediyemiz tarafından bakımı yapılmadığı gerekçesiyle elimizden alınması ve güvenlik amaçlı sahaya taktırdığımız kameraların söktürülmesi, 

26 Eylül 2019 tarihinde Salhane inşaatının durdurulması,

17 Ekim 2019 tarihinde Başbakanlık Denetleme Kurulunun uydurma gerekçelerle, basın mensubu eşliğinde belediyeye yollanması,

14 Kasım 2019 tarihinde Tarım Bakanlığı tarafından belediyemize tahsis edilen ambarların elimizden alınmaya çalışılması,

02  Mart 2020 tarihinde Mali Şube Polisinin Belediyeye yine aynı şekilde aynı gazetenin aynı basın mensubu ile yollanması,

24 Haziran 2021 tarihinde belediyemize ait araçlara yönelik hakkımızda ihalelerde yolsuzluk ve araçların resmi gümrük kapısından geçirildikleri bahanesi ile soruşturma açılması, belde halkımıza verilmesi gereken hizmetlere yönelik boşa çıkmış gayretlerden ibarettir.”

Latif, bu çerçevede durumu değerlendirdiklerinde 2014-2018 yıllarında Akdoğan halkının kendilerine olan güven ve desteğini artırarak sergilediğini, 2022 yılında ise Mesarya halkının tutum ve davranışının Akdoğanlıların duruşunu teyit eder nitelikte olduğunu kaydetti.

Latif, bu gerçekler ortadayken, "kimin tarafından kullanıldığı bilinen zat" eliyle, bu konuların sürekli gündemde tutulduğunu belirterek, bazı yazarlar marifetiyle kendisine hakaretler yağdırtıldığını bildirdi.

Ahmet Latif açıklamasında, "Bu tür tutum ve davranış içinde olanlar güven vermeyen bu saldırgan davranışlarını devam ettirseler bile, Mesarya halkına hak ettiği hizmeti en iyi şekilde vermeye devam edeceğimi, aynı kararlılıkla ve inançla çalışacağımı bildiririm. Her türlü baskı ve tehditten uzak olan yargımıza güvenimizin sonsuz olması ile birlikte bölge halkıma hizmet vermeye devam edeceğim.” ifadelerine yer verdi.

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