Mesarya Belediyesi'nde Kürşat Özer'in odası polis nezaretinde açtırıldı!

İŞTE Başkan Ahmet Latif'in yaptığı açıklama;

Kamuoyuna bildiririmdir,

25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Yönetim seçimleri sonrası görevi başında olması gereken Mesarya Belediyesi Vadili şubesi personeli Kürşat Özer defalarca belediye personellerimiz tarafından aranmasına rağmen yaklaşık 10 gündür özürsüz ve izinsiz bir şekilde işe gelmemekte ve Vadili şubesinde ki odasında bulunan önemli evraklara ihtiyaç duyulmasına rağmen odasını açmamaktadır.

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili mevzuat ve tüzüklerin, yeni hesapların teslimi ve uyuşturulması, demirbaşın sayım ve devir teslimini hazırlanması ile ilgili olarak odası içerisinde bulunan önemli evrakları ve eski Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan'ın emeklilikle ilgili dosyasının hazırlanabilmesini sağlamak amacıyla ilgili evrakları odasında bulunması nedeniyle aciliyet arzetmesine rağmen işlemlerin yapılmasını bilinçli bir şekilde geçiktirmekteydi.

Ayrıca Vadili köyümüzde çöp toplanması ile ilgili olarak sıkıntıların tarafımıza bildirilmemesi ve bir kaos ortamı yaratılarak Vadili halkı ile belediyemizi karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu girişimlerimize rağmen ısrarla odasında tutulan evraklara ulaşmamızı engellemek amacıyla odasını açmaması nedeniyle bu gün polis nezaretinde odasını açtırtmak durumunda kaldığımızı tüm kamuoyuna bildiririm.

Saygılarımla...