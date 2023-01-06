  • BIST 5.341,96
  • Altın 1127.209
  • Dolar 18.7341
  • Euro 19.9569
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Mesarya Belediyesi'nde Kürşat Özer'in odası polis nezaretinde açtırıldı!

» »
Mesarya Belediyesi'nde Kürşat Özer'in odası polis nezaretinde açtırıldı!
Mesarya Belediyesi'nde Kürşat Özer'in odası polis nezaretinde açtırıldı!

Mesarya Belediyesi'nde Kürşat Özer'in odası polis nezaretinde açtırıldı!

İŞTE Başkan Ahmet Latif'in yaptığı açıklama;

Kamuoyuna bildiririmdir,

25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Yönetim seçimleri sonrası görevi başında olması gereken Mesarya Belediyesi Vadili şubesi personeli Kürşat Özer defalarca belediye personellerimiz tarafından aranmasına rağmen yaklaşık 10 gündür özürsüz ve izinsiz bir şekilde işe gelmemekte ve Vadili şubesinde ki odasında bulunan önemli evraklara ihtiyaç duyulmasına rağmen odasını açmamaktadır.

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili mevzuat ve tüzüklerin, yeni hesapların teslimi ve uyuşturulması, demirbaşın sayım ve devir teslimini hazırlanması ile ilgili olarak odası içerisinde bulunan önemli evrakları ve eski Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan'ın emeklilikle ilgili dosyasının hazırlanabilmesini sağlamak amacıyla ilgili evrakları odasında bulunması nedeniyle aciliyet arzetmesine rağmen işlemlerin yapılmasını bilinçli bir şekilde geçiktirmekteydi.

Ayrıca Vadili köyümüzde çöp toplanması ile ilgili olarak sıkıntıların tarafımıza bildirilmemesi ve bir kaos ortamı yaratılarak Vadili halkı ile belediyemizi karşı karşıya getirilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu girişimlerimize rağmen ısrarla odasında tutulan evraklara ulaşmamızı engellemek amacıyla odasını açmaması nedeniyle bu gün polis nezaretinde odasını açtırtmak durumunda kaldığımızı tüm kamuoyuna bildiririm.

Saygılarımla...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bütçe Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi!06 Ocak 2023 Cuma 17:00
  • KTAMS kan bağış kampanyası düzenledi06 Ocak 2023 Cuma 16:31
  • Şan: 2023 yılından umutluyum06 Ocak 2023 Cuma 16:10
  • Barçın: Türkiye’deki seçimden sonra ekonomide yaşanacaklar gün gibi ortada06 Ocak 2023 Cuma 15:58
  • Mesleki Asteğmen ile Çavuş Celbi ant içti06 Ocak 2023 Cuma 15:12
  • Cumhuriyet Meclisi, bütçe görüşmelerini tamamlamak üzere toplandı06 Ocak 2023 Cuma 13:58
  • Arıklı: Posta Dairesi Ülke Tanıtımına Önemli Katkıda Bulunuyor06 Ocak 2023 Cuma 13:53
  • Polisten Sahte Para Uyarısı!06 Ocak 2023 Cuma 13:41
  • 37 Yaşındaki Şahıs Yaşamını Yitirdi06 Ocak 2023 Cuma 13:35
  • Öztürkler: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır06 Ocak 2023 Cuma 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti