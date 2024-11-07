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Mesarya Belediyesi’nden Yol Güvenliğine Büyük Adım...

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Mesarya Belediyesi’nden Yol Güvenliğine Büyük Adım...
Mesarya Belediyesi’nden Yol Güvenliğine Büyük Adım...

Dörtyol-Türkmenköy Arası Banket Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Latif: “Trafik ve yol güvenliğini önemsiyoruz.”

Mesarya Belediyesi, yol güvenliğini artırmak ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak amacıyla önemli bir projeyi daha tamamladı.

Gazimağusa-Dörtyol çemberinden İnönü-Türkmenköy tali yoluna kadar uzanan, yaklaşık 6 kilometrelik tehlikeli banket alanı çift yönlü olarak düzenlendi.

Bu kapsamda, bölgedeki yol kenarları havara dökümü, dolgulanma ve silindirleme işlemleriyle güvenli hale getirildi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Trafik ve yol güvenliğini önemsediklerini belirterek, ciddi şikayet konusu olan bir sorunu ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Latif şunları söyledi:

“Bu çalışmanın halkımız için hayırlı olmasını dileyerek yolun kazasız, güvenli günlerde kullanılmasını temenni ederim.

Çalışmanın tamamını belediyemiz kaynakları ile ve belediye personelimizin çabası ile tamamladık.

Emeği  geçen tüm belediye personeline de özverili çalışmaları için teşekkür ederim.

Mesarya Belediyesi olarak, güvenli ve konforlu ulaşım için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

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